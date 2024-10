Bộ TT&TT đề nghị dừng hoạt động Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

Bộ TT&TT vừa có văn bản gửi Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (cơ quan chủ quản của Tạp chí Môi trường và Đô thị) về việc dừng hoạt động Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam.

Văn bản cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với ông Đồng Xuân Thụ, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam cùng các nhân sự khác có liên quan, Bộ TT&TT đã chỉ đạo Cục Báo chí phối hợp với Vụ Báo chí – Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) làm việc với đại diện Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.Trách nhiệm của cơ quan chủ quản khi để cơ quan báo chí xảy ra sai phạm theo quy định của Luật Báo chí 2016 và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28-2-2023 của Ban Bí thư quy định trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.Bộ TT&TT đề nghị Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản, tiến hành chấn chỉnh, xem xét toàn diện hoạt động Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam thời gian qua.Rà soát, kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan khi để xảy ra vụ việc nêu trên.

Theo văn bản của Bộ TT&TT, dấu hiệu sai phạm của lãnh đạo và nhân viên, phóng viên của Tạp chí là rất nghiêm trọng và sâu rộng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo, gây dư luận xấu, bức xúc xã hội, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Hiệp hội mà còn ảnh hưởng tới uy tín của các cơ quan báo chí, của những người làm báo chân chính.Cho đến thời điểm hiện tại, Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam đứng trước khả năng không có người đứng đầu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đảm bảo điều kiện hoạt động, nhiều phóng viên và nhân sự chủ chốt liên quan cũng đang phải phối hợp làm việc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.Vì vậy, để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động báo chí, Bộ TT&TT đề nghị Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam ra quyết định tạm dừng hoạt động ngay đối với các loại hình và sản phẩm báo chí (Tạp chí in, Tạp chí điện tử, Chuyên trang của Tạp chí điện tử) và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí, đồng thời xem xét ban hành các quyết định đình chỉ công tác đối với các nhân sự có liên quan sau khi có các kết luận của cơ quan chức năng. Đề nghị Hiệp hội nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, đánh giá xem còn đủ điều kiện về nguồn lực, khả năng và nhân sự để có thể tiếp tục chỉ đạo, quản lý tốt Tạp chí trực thuộc hay không, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xem xét lại Giấy phép hoạt động báo chí số 168/GP- BTTTT ngày 6-4-2016 và Giấy phép hoạt động báo điện tử số 182/GP-BTTTT ngày 27-4-2017 của Tạp chí./.

Hà Đức

