Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ và khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Sáng nay (ngày 25/2), tại làng Hrak, xã Đăk Dj răng, huyện Mang Yang, Bộ Công an phối hợp với Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ và khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Dự và chủ trì buổi Lễ; về phía lãnh đạo Bộ Công an có đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Dự Lễ có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo Xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025; Bộ Công an được giao chủ trì, hỗ trợ đối với 2 tỉnh: Gia Lai và Cao Bằng. Riêng tại tỉnh Gia Lai, Bộ Công an hỗ trợ 231 tỷ đồng nhằm chung tay hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang gặp nhiều khó khăn, từ đó có căn nhà khang trang, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng để ở, từng bước “an cư lạc nghiệp”. Tại buổi Lễ, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao chìa khóa tượng trưng và tặng quà cho đại diện 10 gia đình, đại diện cho hơn 8.000 hộ dân thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Gia Lai năm 2025.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Gia Lai đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an đã quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng tỉnh Gia Lai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2025. Với quyết tâm xóa 8.485 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh trong Quý II/2025, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát phải kịp thời, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch, chất lượng và hiệu quả. Trên cơ sở tiến độ, lộ trình đề ra, tỉnh Gia Lai cam kết với Bộ Công an sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ của Bộ Công an một cách hiệu quả nhất, quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/6/2025, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đã trao tặng 30 triệu đồng (kinh phí của Thường trực HĐND tỉnh); đại diện 2 ngân hàng: BIDV Nam Gia Lai và Viettinbak Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng nhằm chung tay giúp huyện Mang Yang xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương.

Thông tin chi tiết về Lễ trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ và khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Bộ Công an hỗ trợ sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong bản tin tiếp theo.

Đoàn Bình – Phi Long

Lượt xem: 4