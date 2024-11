Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp đợt 2 năm 2024

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp đợt 2 năm 2024.

Căn cứ các quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP năm 2024, BĐBP tỉnh Gia Lai có 84 quân nhân chuyên nghiệp được nâng bậc lương, thăng quân hàm thường xuyên, trước niên hạn và thâm niên vượt khung. Trong đó có 10 đồng chí được nâng bậc lương, thăng quân hàm trước thời hạn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Tòng – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai đề nghị các quân nhân an tâm tư tưởng công tác, tích cực học tập rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực công tác ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên từng chức trách, cương vị được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Quốc Vinh

Lượt xem: