Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2024

Sáng nay (04/1), Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.

Năm 2024, Binh đoàn 15 tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nỗ lực vượt khó, triển khai quyết liệt các giải pháp nên đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, triển khai các kế hoạch chiến đấu; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành hữu quan giữ vững an ninh, quốc phòng nơi đơn vị đóng quân. Công tác Đảng, công tác chính trị có chuyển biến tích cực, tiếp tục giữ vững hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng; giữ vững ổn định tư tưởng, chính trị và sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Trong năm 2024, Binh đoàn 15 tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án kinh tế- quốc phòng, hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giá trị sản xuất đạt 2.950 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.764 tỷ đồng, đạt 101,79% kế hoạch và bằng 112,74% so với năm 2023. Triển khai tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; tham gia triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần xây dựng các địa phương nơi đơn vị đóng quân phát triển kinh tế-xã hội, vững về quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, Binh đoàn 15 đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng” với mục tiêu tiếp tục tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước và Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Binh đoàn 15 (20/02/1985 – 20/02/2025)./.

Thanh Quý – Ngọc Sơn

