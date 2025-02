Binh đoàn 15 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng nay (19/2), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Binh đoàn (20/2/1985-20/2/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đến dự Lễ Kỷ niệm và chúc mừng Binh đoàn 15, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phạm Văn Trà – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai, dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các địa phương Binh đoàn 15 đóng quân, đại diện Bộ Quốc phòng Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Dự lễ về phía Binh đoàn 15 có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn; Đại tá Khuất Bá Cao – Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn; cùng lãnh đạo Binh đoàn 15 qua các thời kỳ; đại diện các già làng, người có uy tín và công nhân tiêu biểu của Binh đoàn 15.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường vẻ vang trong suốt 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Binh đoàn 15. Cách đây 40 năm, ngày 20/02/1985 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 68 thành lập Binh đoàn 15 từ các đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên chiến trường miền Nam. Nhiệm vụ chính trị của Binh đoàn là phát triển kinh tế gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh, ổn định dân cư – xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. 40 năm qua, Binh đoàn 15 đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, vừa ra sức khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh, vừa phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh, vừa khai hoang các vùng đất mới. Từ những ngày đầu thành lập, cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, Binh đoàn còn phải đối mặt với những thách thức khi làm nhiệm vụ trên địa bàn Tây Nguyên khí hậu khắc nghiệt và địa hình hiểm trở. Trong hoàn cảnh đó, với ý chí quyết tâm, với sự tôi luyện qua thử thách, cùng với lòng nhiệt tình cách mạng, sự chịu đựng gian khổ bền bỉ và tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, đó là phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực đơn vị đóng quân, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 40 năm qua, Binh đoàn 15 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”; nhiều tập thể, cá nhân của Binh đoàn đã được các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Binh đoàn 15. Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với những đóng góp, quá trình cống hiến của Binh đoàn 15 trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với kinh tế, kinh tế với quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên./.

Đức Hải – R’Piên

Lượt xem: 1