Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên làm việc với Thường trực Huyện ủy Chư Prông và Đảng ủy xã Ia Phìn

Chiều nay (17/2), tại UBND xã Ia Phìn, huyện Chư Prông; đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Chư Prông và Đảng ủy xã Ia Phìn để nắm tình hình, tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ huyện Chư Prông và triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tuyến – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Thường trực Huyện ủy Chư Prông, trên cơ sở các chỉ thị, kết luận và hướng dẫn của các cấp, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo đúng quy trình, quy định. Đối với Đại hội XVIII Đảng bộ huyện hiện đã hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị lần 1 và tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, theo đúng các văn bản, quy định mới của các cấp; dự kiến sẽ tổ chức đại hội trong tháng 8. Đảng bộ huyện Chư Prông đã lựa chọn 5 tổ chức đảng trực thuộc để tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm; đồng thời chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn, làng, tổ dân phố nhiệm kỳ 2025-2027 gắn với công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 – 2027 nhằm thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ trưởng tổ dân phố. Đối với Đảng bộ xã Ia Phìn là một trong hai đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông lựa chọn tổ chức đại hội thí điểm, công tác chuẩn bị Đại hội XVI Đảng bộ xã được chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức vào đầu tháng 4.

Về triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, qua thống kê, phê duyệt, trên địa bàn huyện Chư Prông có 987 ngôi nhà cần xây mới và 81 căn sửa chữa với tổng nhu cầu kinh phí hơn 61 tỷ đồng; riêng xã Ia Phìn có 34 ngôi nhà cần sửa chữa, xây mới. Trong khi chờ nguồn kinh phí phân bổ để thực hiện chương trình thì huyện Chư Prông đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng, nguồn tiết kiệm 5% của huyện và của các địa phương, cùng nguồn hỗ trợ khác với tổng số tiền gần 8,5 tỷ đồng để phân bổ các địa phương triển khai thực hiện; toàn huyện đã khởi công xây dựng 10 ngôi nhà. Huyện Chư Prông cũng kiến nghị tỉnh phân bổ thêm hơn 53 tỷ đồng để đẩy nhanh thực hiện chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Chư Prông là huyện có địa bàn rộng cho nên Đảng bộ huyện cần phải tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an ninh biên giới. Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng chí Hồ Văn Niên nêu rõ: Chư Prông là địa phương có số lượng nhà tạm, nhà dột nát nhiều nhất tỉnh với hơn 1.000 căn; đối với xã Ia Phìn dù số lượng nhà tạm, nhà dột nát so với các địa phương trong huyện không nhiều song đa phần là hộ người dân tộc thiểu số. Để đảm bảo hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện trong tháng 6 năm 2025 theo tinh thần chung của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực Huyện ủy Chư Prông và Đảng ủy xã Ia Phìn cần phải tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Về xóa nhà tạm, nhà dột nát Cần chỉ đạo quyết liệt hơn, chủ động phát động huy động nguồn lực trong xã hội; nhất là đối việc huy động ngày công vì với nhà xây mới là hỗ trợ 60 triệu thì chỉ để mua vật liệu còn lại ngày công chúng ta phải huy động để giảm chi phí, nâng cao giá trị ngôi nhà; thứ hai là chúng ta phải huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí. Chúng ta phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để triển khai thực hiện cả huyện Chư Prông và xã Ia Phìn. Chúng ta ở đây bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cho nên chúng ta phải tạo thành được phong trào . Trong khi chờ nguồn hỗ trợ của Trung ương là hơn 240 tỷ thì trước mắt sử dụng nguồn kinh phí 5% ở địa phương. Cho nên Chư Prông cần hải quyết liệt để đảm bảo hoàn thành trước 30/6; trong quá trình làm thì vướng tới đâu thì tháo gỡ ngay tới đó và cần triển khai ngay khi điều kiện thời tiết đang thuận lợi.”

Về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận Đảng bộ huyện Chư Prông và Đảng ủy xã Ia Phìn đã bám sát và triển khai theo đúng các quy định, hướng dẫn của các cấp. Đối với dự thảo báo cáo chính trị của xã Ia Phìn cần bám sát điều kiện thực tiễn của địa phương và đảm bảo tính cân đối, hài hòa giữa các mục; đối với tiêu đề của đại hội cần sát với điều kiện thực tế; nhất là các giải pháp cần phải thật cụ thể, rõ ràng. Về công tác nhân sự, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị Đảng ủy xã Ia Phìn cần bám sát quy định mới để xây dựng đề án cấp ủy, ban thường vụ theo đúng quy trình, quy định và phù hợp với điều kiện của địa phương. Đây là vấn đề mà Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông cần lưu ý trong khi duyệt văn kiện và nhân sự của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; đồng thời cần có kế hoạch cụ thể về tổ chức đại hội ở Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Về công tác nhân sự thì chúng ta phải bám sát và thực hiện theo đúng quy trình, quy định; cấp ủy khóa này thì các đồng chí phải xác định bao nhiêu đồng chí tái cử và phải đưa ra lấy ý kiến và phải chuẩn bị nhân sự cấp ủy đảm bảo theo các tiêu chuẩn theo quy định, số lượng ban thường vụ phải đúng theo quy định và các đồng chí cần phải lưu ý vấn đề này. Quan trọng nhất là Ban thường vụ Huyện ủy phải xem xét duyệt nội dung và nhân sự của Đảng bộ các xã, thị trấn; đồng thời phải xây dựng kế hoạch cụ thể Đại hội của đại hội đảng bộ cấp xã và có báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã đã rất cụ thể, đầy đủ, song tôi muốn các đồng chí cần cụ thể hơn vì Chư Prông là Đảng bộ có tới 20 Đảng bộ cấp xã và còn rất nhiều tổ chức đảng ở các đơn vị cho nên sẽ rất nhiều công việc cho nên cần phải tập trung thực hiện quyết liệt.”

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã tặng quà cho Đảng ủy xã Ia Phìn và trao tặng ngôi nhà tình thương cho một hộ nghèo ở xã Ia Phìn với tổng trị giá 75 triệu đồng nhằm chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát./.

Đức Hải – R’Piên

