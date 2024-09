Bắt khẩn cấp Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị cùng một số phóng viên

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ khẩn cấp Đồng Xuân Thụ (sinh năm 1972) – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam (địa chỉ tại Văn phòng tòa nhà C1 Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng với Đồng Xuân Thụ, Ban chuyên án đã bắt giữ khẩn cấp Bùi Văn Toàn (sinh năm 1980, trú tại phố Trương Định, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) – là Trưởng Ban Kinh tế Môi trường, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam – đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Ngọc Tuyên (sinh năm 1989, trú tại xã Vũ Chính, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) – là phóng viên Ban Kinh tế Môi trường, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam và Cao Thị Thu Hường (sinh năm 1989, trú tại phường Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) – là Kế toán trưởng Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam để điều tra về cùng tội danh. Bên cạnh đó, khoảng hơn chục đối tượng khác là phóng viên, cộng tác viên, nhân viên tạp chí này cũng đã bị triệu tập về trụ sở cơ quan điều tra phục vụ công tác điều tra, mở rộng án. Được biết, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam thuộc Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.

Theo nguồn tin, từ năm 2020, Đồng Xuân Thụ chỉ đạo thành lập chương trình, gây quỹ “Cây Chổi Vàng” với danh nghĩa để tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện, giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn. Núp dưới “vỏ bọc” của chương trình này, Đồng Xuân Thụ chỉ đạo cán bộ, phóng viên, cộng tác viên đi kêu gọi, vận động các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ tiền để gây quỹ “Cây Chổi Vàng”. Từ danh nghĩa tốt đẹp, nhân văn như trên, chương trình “Cây Chổi Vàng” đã tạo vỏ bọc tinh vi, làm công cụ để các đối tượng trong ổ nhóm cấu kết, thông đồng, móc nối với nhau hoạt động cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng. Cụ thể, Đồng Xuân Thụ và Bùi Văn Toàn đã chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên đi tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… sau đó đe dọa, đăng tải trên Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam nhằm hạ uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu, nếu không muốn bị đăng bài về các dấu hiệu sai trên tạp chí thì cá nhân, doanh nghiệp phải tham gia chương trình “Cây Chổi Vàng” do các đối tượng thực hiện. Các đối tượng luôn mang theo 1 hợp đồng đã in sẵn với nội dung Tạp chí Môi trường và Đô thị “mời” bị hại tham gia tài trợ cho chương trình với các mức: Tài trợ kim cương 300 triệu đồng, tài trợ vàng 200 triệu đồng, tài trợ bạc 100 triệu đồng, tài trợ đồng 50 triệu đồng, tài trợ xây nhà tình nghĩa 100 triệu đồng… Mặc dù không tự nguyện, không có nhu cầu nhưng hàng trăm bị hại do lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, công việc làm ăn, dự án… nên đã buộc phải miễn cưỡng chấp nhận tham gia tài trợ, ủng hộ cho chương trình “Cây Chổi Vàng”.

Đặc biệt, với thủ đoạn như trên, số tiền cưỡng đoạt từ các bị hại là rất lớn, song Thụ và Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam gần như không chi cho hoạt động chương trình “Cây Chổi Vàng” mà dùng để ăn chia, phân bổ cho nhau theo tỉ lệ quy định.

Hành vi của các đối tượng diễn ra trong một thời gian dài gây bức xúc, nhức nhối, phẫn nộ đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Sau nhiều tháng triển khai chuyên án, ban chuyên án đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thái Bình đề nghị những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nào trên cả nước là bị hại, từng là bị hại của ổ nhóm tội phạm nói trên cần chủ động liên hệ cơ quan điều tra để trình báo, làm việc.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được ban chuyên án khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.

