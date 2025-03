Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Sao Mai thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum truy đuổi, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe mô tô đang tẩu thoát trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa phận huyện Chư Păh.

Trước đó, vào khoảng 10h 30 phút ngày 01/3/2025, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua địa phận xã Ia Khươl, huyện Chư Păh thì nhận được tin báo của Trạm Cảnh sát giao thông Sao Mai thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum đề nghị phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang bỏ trốn theo hướng tỉnh Kon Tum đi tỉnh Gia Lai.

Khoảng 10 phút sau, tại Km 1565+100, tổ công tác phát hiện đối tượng có biểu hiện khả nghi như nhận dạng trước đó đã được thông tin nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên đối tượng đã không chấp hành và liều lĩnh tăng ga bỏ chạy theo hướng về TP. Pleiku. Lực lượng Cảnh sát giao thông 2 tỉnh: Gia Lai và Kon Tum đã dùng xe ô tô đặc chủng để truy đuổi suốt chặng đường hơn 6 km sau đó mới bắt giữ được đối tượng cùng tang vật là chiếc xe mô tô biển kiểm soát 82AA-179.66. Bước đầu, lực lượng Công an xác định đối tượng tên là Nông Văn Đức (sinh năm 1991, trú tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện đối tượng và phương tiện đã được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai bàn giao Công an xã Ia Khươl, huyện Chư Păh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đoàn Bình.

