Chiều nay (15/1), Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ Chín trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp. Chủ trì Phiên họp tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp, việc rà soát, xử lý vướng mắc, bật cập về cải cách hành chính đã được tích cực triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, từng bước có những kết quả cụ thể, mô hình tốt. Đặc biệt, năm 2024, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã ban hành tổng số 4.673 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ đã đề ra 1.049 nhiệm vụ; UBND các tỉnh, thành phố đã đề ra 2.917 nhiệm vụ. Đến nay, các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 1.019/1.049 nhiệm vụ, đạt 97,14% so với kế hoạch, cao hơn 2,74% so với cùng kỳ năm 2023; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 2.842/2.917 nhiệm vụ, đạt 97,43% so với kế hoạch đề ra…

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nêu 11 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2025; đồng thời đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về cải cách hành chính. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 và tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ, trong đó tập trung triển khai phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước bảo đảm khẩn trương, không bị gián đoạn hoặc bỏ sót công việc, đảm bảo tinh thần “Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả”. Tổ chức rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, chính sách liên quan đến tổ chức bộ máy hành chính, cơ chế vận hành, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm thực hiện mục tiêu hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy.

Đoàn Bình – Huy Toàn

