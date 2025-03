An Trung: Người dân mong mỏi cây cầu bắc qua sông Ba

Để đến được trung tâm xã An Trung, huyện Kông Chro, 278 hộ dân thuộc làng Biên và làng Ki Al (đọc là Ki A) buộc phải lội qua sông Ba, đoạn chảy qua địa phương; hoặc phải đi đường vòng dài hơn 32km. Để phát triển kinh tế, phòng ngừa các mối nguy hiểm xảy ra, người dân ở đây đang mong mỏi Nhà nước quan tâm, sớm đầu tư xây dựng cây cầu mới bắc qua sông Ba.

Hơn 30 năm sinh sống tại làng Biên, xã An Trung, huyện Kông Chro, ông Võ Văn Võ hiểu rõ những mối nguy hiểm tại đây. Thế nhưng để đến được trung tâm xã, người dân không còn cách nào khác buộc phải lội sông như thế này.

Ông Võ Văn Võ – Làng Biên, xã An Trung, huyện Kông Chro tâm sự: Bà con phải qua trung tâm xã để ký giấy tờ, rồi khám chữa bệnh nữa. Đi lại rất khó khăn.

Ông Vũ Đình Hùng – Chủ tịch UBND xã An Trung, huyện Kông Chro cho biết: Riêng đối với góc độ quản lý của địa phương, về mùa mưa bão thì chúng tôi phải phân công lực lượng Công an, quân sự, các ngành liên quan trực cả 2 bên để mà nhắc nhở bà con là không được qua sông suối khi nước dâng cao. Thế nhưng do nhu cầu đi lại của bà con rất lớn, những lúc lực lượng không có ở đây thì không tránh khỏi việc bà con tự qua lại.

Vào mùa khô, mực nước nhiều đoạn sông Ba chảy qua địa bàn xã An Trung lên cao; mùa mưa thì nước cuồn cuộn chảy xiết. Không thể lội sông, người dân đành phải chèo thuyền để đưa con em đi học và làm ăn, buôn bán bên trung tâm xã; hoặcphải đi đường vòng dài hơn 32km. Cuộc sống của 278 hộ dân với hơn 1.100 nhân khẩu sinh sống ở làng Biên và làng Ki Al chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp vốn đã khó khăn, nay nhiều hơn.

Ông Đinh Yet – Thôn trưởng làng Biên, xã An Trung, huyện Kông Chro chia sẻ: Bên đây làm mía thì sản lượng rất là nhiều, nhưng qua lại sông đây rất khó khăn. Cho nên giá cả ở thị trường là khác, bà con bên đây giá cả mua không ổn định, mau rất bị ép giá.

Ông Đinh Thà – Làng Ki Al, xã An Trung, huyện Kông Chro tâm sự: Mong là cấp trên, Nhà nước có chương trình nào đấy để tạo điều kiện cho bà con nhân dân ở đây. Nếu làm được cây cầu thì càng tốt.

Ông Lý Duyên Lộc-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro cho biết: Năm 2025 thì huyện đã có văn bản đề xuất với các cấp, ngành của tỉnh đầu tư cây cầu từ xã An Trung đi xã Kông Yang, cây cầu này bắc qua 2 xã. Về tổng mức đầu tư thì huyện đề xuất là 100 tỷ đồng, quy mô cầu là bê tông cốt thép, chiều dài cầu là 180m, bề ngang cầu là 8m, tải trọng cầu tương đương với tải trọng HL93, đảm bảo là giao thông sẽ thông suốt. Về phía huyện đã đề xuất với tỉnh ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026-2030; ưu tiên 1 sẽ đầu tư trong giai đoạn 2026-2027.

Mong mỏi cây cầu mới bắc qua sông Ba sớm được đầu tư, xây dựng là nguyện vọng chính đáng của người dân tại xã nghèo An Trung, huyện Kông Chro. Chỉ khi ước mơ trở thành hiện thực thì những nỗi lo của người dân về các mối nguy hiểm từ sông Ba mới thực sự tan biến và chắc chắn gần 1.500ha đất trồng mía, mỳ và cây lương thực đến mùa thu hoạch được vận chuyển thông suốt sẽ giúp cuộc sống của các hộ dân sinh sống tại làng Biên, làng Ki Al sẽ khởi sắc…./.

