An Khê xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng

Tháng 4/2024, Công an thị xã An Khê đã chủ động xây dựng mô hình “Thế trận an ninh Nhân dân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng”. Đây là 1 trong những mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm tận dụng những tiện ích và lợi thế của mạng xã hội để kịp thời tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực và thường xuyên cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân nắm bắt kịp thời. Qua đó nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở từ sớm, từ xa. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng mô hình này đã và đang mang lại những kết quả tích cực.

Mô hình “Thế trận an ninh Nhân dân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng” được Công an thị xã An Khê triển khai không chỉ phát huy vai trò nồng cốt của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự mà còn huy động sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân trong công tác này ngay tại cơ sở và địa bàn khu dân cư.

Thiếu tá Vũ Anh Phúc, Đội trưởng Đội An ninh, Công an thị xã An Khê chia sẻ: Vận động Nhân dân cùng tham gia với chính quyền, lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, tốt đẹp trên mạng xã hội đến với mọi người dân và chia sẻ những thông tin, cảnh giác các thủ đoạn của tội phạm mới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để người dân nâng cao cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Từ đó người dân chủ động phát hiện các hành vi vi phạm trên đời thực và không gian mạng để tố giác với cơ quan chức năng, cơ quan Công an để xử lý theo thẩm quyền.

Với những tiện ích đem lại và thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong đời sống xã hội, mô hình “Thế trận an ninh Nhân dân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng” được Công an thị xã An Khê triển khai thu hút ngày càng đông đảo cán bộ, Nhân dân trong và ngoài thị xã tham gia. Qua đó giúp người dân chủ động cảnh giác trước các thông tin sai trái, kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, tán phát những thông tin gây phương hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc…, từ đó nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Bà Trương Thị Tứ, Tổ dân phố 5, phường An Bình, thị xã An Khê tâm sự: Khi có việc gì cần nói mình không cần chạy đến Công an phường, tổ dân phố, UBND phường mà chỉ cần thông qua tin nhắn là phản ánh trực tiếp cho Cảnh sát khu vực, Trưởng Công an phường. Cán bộ nắm bắt nhanh và xử lý kịp thời, hiệu quả.

Anh Lưu Trường Sơn, Thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê cho biết: Trước đây phải họp hàng tháng, hàng quý. Có trang zalo này thì Công an xã đẩy lên trên nhóm của thôn các thông tin kịp thời như trộm cắp, dịch bệnh trên trâu, bò, gà, heo thì người dân biết thông tin nhanh và có biện pháp ngăn ngừa kịp thời.

Thông qua mô hình, quần chúng Nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, qua đó góp phần giúp lực lượng chức năng nắm bắt thông tin trên diện rộng, từ sớm, từ xa, đồng thời đến nay đã chủ động xử lý hơn 40 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông… Công an thị xã An Khê cũng đã đăng tải, chia sẻ hơn 1.500 bài viết có nội dung đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, qua đó thu hút hơn 360.000 lượt tương tác.

Mô hình “Thế trận an ninh Nhân dân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng” đang được Công an thị xã An Khê kết hợp với mô hình “Cảnh sát tuần tra trên không gian mạng”. Qua đó tạo nên thế trận liên hoàn trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng trên thực tế ảo, không gian mạng và trong thực tiễn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

