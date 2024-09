An Khê đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 19-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê khóa XVII về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngành Nông nghiệp thị xã đã có sự chuyển dịch đúng hướng và đạt kết quả quan trọng.

Năm 2023, tổng diện tích gieo trồng của thị xã An Khê là 2.036,5 ha. Dù diện tích gieo trồng giảm so với năm 2022 nhưng sản lượng tăng là nhờ người dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Về chăn nuôi, thị xã An Khê có 1.671 con bò, trong đó có 1.320 con bò lai, chiếm 79% tổng đàn. Đến nay, thị xã An Khê đã hình thành nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả như bưởi da xanh, quýt đường, chuối ở xã Song An, Thành An, Cửu An; nhãn, vải ở xã Tú An; một số xã, phường trồng thanh long, xoài, ổi… với tổng diện tích đạt 536 ha. Tổng diện tích cây dược liệu là 89,2 ha…. Trong chăn nuôi, các hộ từng bước chuyển từ quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại. Trên địa bàn thị xã hiện có 11 hợp tác xã duy trì hoạt động, giải quyết việc làm, tạo thêm thu nhập cho thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. An Khê phấn đấu đến năm 2025 xây dựng 1-2 mô hình du lịch làng, xã nông thôn mới gắn với sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn./.

Linh Chi – Minh Trung

