MU sa thải thêm 200 nhân viên, cắt giảm suất ăn trưa đội trẻ để tiết kiệm tiền

Tỷ phú Jim Ratcliffe thực hiện thêm những động thái cắt giảm tại MU để tối ưu hóa chi phí.

Quá trình sa thải nhân viên tiếp tục

Manchester United công bố họ sẽ thay đổi cấu trúc tổ chức CLB, một phần trong kế hoạch cải thiện tình hình tài chính của đội bóng lẫn nâng cao hiệu quả làm việc. Mục tiêu của kế hoạch này là đưa MU trở lại làm ăn có lãi, sau 5 năm liên tiếp thua lỗ bắt đầu từ 2019.

CEO Omar Berrada đang tiếp tục phải công bố những biện pháp ngăn chặn đà thua lỗ của MU

Theo trang chủ MU, khoảng 150-200 việc làm tại MU sẽ bị cắt giảm, tiếp tục một quá trình mà MU đã bắt đầu từ năm ngoái và sa thải 250 nhân viên. CEO Omar Berrara của MU cho biết: “Chúng tôi có trách nhiệm đặt MU vào vị trí mạnh nhất, thuận lợi nhất để giành chiến thắng với đội bóng đá nam, nữ và các đội trẻ”.

“Chúng tôi đang tiến hành một loạt các biện pháp nhằm làm mới và thay đổi bộ mặt CLB, nhưng tiếc rằng điều đó có nghĩa sẽ có thêm những nhân sự bị cho nghỉ việc. Chúng tôi thông cảm sâu sắc tới những ai bị ảnh hưởng, nhưng những lựa chọn khó khăn là cần thiết để đưa CLB trở lại trạng thái tài chính ổn định”.

“Man Utd đã thua lỗ 5 năm liên tiếp và điều này không thể tiếp tục. 2 ưu tiên chính của CLB hiện tại là mang lại thành công sân cỏ cho các fan, và cải thiện cơ sở hạ tầng. Nhưng không thể đạt được những mục tiêu này nếu cứ tiếp tục thua lỗ”.

Theo tờ The Athletic, vấn đề sa thải nhân viên ở MU là rất nghiêm trọng. CLB này có lượng nhân sự lớn nhất trong các CLB Premier League với 1.140 nhân viên ở cuối mùa giải 2023/24. Trong khi đó Liverpool có 1.008 nhân viên, Chelsea có 872, Arsenal có 723 và Man City chỉ vỏn vẹn có 611 nhân viên. Ngoài ra số lượng nhân viên của MU đã tăng rất nhiều so với trước, năm 2016 họ có khoảng gần 800 nhân viên.

Với 250 nhân viên đã bị cho nghỉ trước đó, MU tiết kiệm được 40-45 triệu bảng chi phí trong vòng 3 năm. Việc tiếp tục cắt giảm là do khoản nợ lẫn thua lỗ của MU quá lớn và có thể khiến họ bị trừ điểm theo luật Premier League, nếu sa thải thêm 200 nhân viên họ có thể bớt đi 36 triệu bảng chi phí trong 3 năm tới.

Mọi chi phí đều “trong tầm ngắm”

Tờ The Sun (Anh) mới đây hé lộ suất ăn trưa của các cầu thủ thuộc những đội trẻ MU bị cắt giảm. Hiện những “măng non” của CLB chỉ được cung cấp súp và bánh sandwich vào buổi trưa. Suất ăn đầy đủ được phục vụ cho dàn sao ở đội 1.

Chưa hết, đội U18 MU còn không được thi đấu ở Old Trafford tại vòng 5 FA Youth Cup. Thông thường trận đấu này được tổ chức ở Old Trafford, nhưng để cắt giảm chi phí, Leigh Sports Village sẽ là địa điểm diễn ra trận đấu. Sân đấu này có sức chứa chỉ vào 12.000 chỗ ngồi. “Quỷ đỏ” tiết kiệm được 8.000 bảng khi không chọn Old Trafford.

INEOS của Sir Jim Ratcliffe đang phải nỗ lực cắt giảm mọi chi phí không cần thiết của MU để tránh bị trừ điểm

Trong nhiều tháng qua, mọi khoản chi của MU đã được INEOS xem xét cắt giảm. Tiệc Giáng sinh hàng năm của CLB đã bị hủy bỏ, và MU cắt giảm tài trợ cho tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ các cựu cầu thủ. Giá vé xem các trận của “Quỷ đỏ” tăng lên, mặc dù nửa đỏ thành Manchester không cải thiện được thành tích thi đấu.

MU mất “núi tiền” để sa thải HLV Ten Hag, cụ thể rơi vào khoảng 13,5 triệu bảng. Họ bổ nhiệm HLV Amorim nhưng chưa có sự cải thiện thành tích, trong khi đội bóng phải tôn trọng hợp đồng của nhiều cầu thủ không còn giá trị sử dụng, với tiền lương rất lớn và được đưa về từ trước khi INEOS tiếp quản.

Hầu hết các nguồn tin thân cận với CLB đều đánh giá đây là bước đi bất đắc dĩ của MU. Nợ nần, thua lỗ của MU đều đã có từ thời nhà Glazer, nhưng giờ INEOS đang phải chịu đòn thay để giải quyết đống hỗn độn.

