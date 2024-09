Hôm nay khởi tranh vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á

Hôm nay 5/9, lượt trận đầu tiên vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra. Tham dự vòng loại này có tổng cộng 18 đội tuyển được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 6 đội. Các đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp đến với VCK World Cup 2026. Các đội xếp hạng 3 và 4 ở mỗi bảng sẽ có cơ hội tham dự vòng đấu play-off để tranh 2 vé trực tiếp cuối cùng cũng như các suất đá play-off liên lục địa.

ĐT Nhật Bản trong buổi tập trước trận đấu với ĐT Trung Quốc. (Ảnh: Getty).

Ở lượt trận đầu tiên, đại diện của bóng đá Đông Nam Á là ĐT Indonesia sẽ phải làm khách của ĐT Saudi Arabia. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 1h rạng sáng 6/9 theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu được đánh giá rất khó khăn với thầy trò HLV Shin Tae Yong và cơ hội để đội bóng này có điểm là không nhiều.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT Indonesia đã triệu tập 26 cầu thủ, bao gồm những gương mặt nhập tịch đã quen thuộc với khán giả Việt Nam. Ngoài ra còn có sự bổ sung của Maarten Paes, thủ môn mới nhập tịch thành công cách đây chưa lâu.

Cũng theo lịch thi đấu lượt trận đầu tiên vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, 8 trận đấu khác cũng đồng loạt diễn ra giữa các ĐTQG. Đó là các trận: Nhật Bản vs Trung Quốc (17h10), Australia vs Bahrain (17h35), Hàn Quốc vs Palestine (18h), Uzbekistan vs Triều Tiên (21h), Iran vs Kyrgyzstan (23h), Qatar gặp UAE (23h), Iraq gặp Oman (23h) và Jordan so tài Kuwait (1h rạng sáng 6/9).