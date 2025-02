Antony đoạt 2 giải Cầu thủ hay nhất trận: Trò đùa của anti-fan MU?

Antony không thực sự xứng đáng với cả 2 giải Cầu thủ hay nhất trận anh giành được tại Betis.

Antony đá 2 trận, ẵm luôn 2 giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”

2 trận ra sân cho Real Betis, Antony đều góp công và đoạt giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận (MVP). Ở trận đầu tiên Antony có cú sút bị cản phá mang tới cơ hội để Isco mở tỷ số trước Athletic Bilbao. Sang trận thứ 2, anh đích thân ghi bàn với một cú cứa lòng rất tinh tế đưa đội nhà mở điểm trước Celta Vigo.

2 trận đầu tiên cho Real Betis, Antony đều được trao giải MVP của trận đấu

Nhưng vấn đề là liệu Antony có thực sự xứng đáng với 2 giải MVP được trao? Những ai xem đủ cả 2 trận đấu, không ít trong số họ đặt ra câu hỏi này bởi 2 lý do: 1) Antony đá không hết cả 2 trận vì bị thay ra trong hiệp 2; 2) Cả 2 trận Betis đều không thắng, nhất là trận Celta Vigo họ bị thua ngược, nhưng Antony – cầu thủ bên thua cuộc – vẫn được trao giải.

Ở trận đầu gặp Bilbao, Antony sút bóng khiến thủ môn đẩy ra và được Isco ập vào đá bồi, cũng như có một pha chọc khe khác cho đồng đội nhưng không được tận dụng. Tuy nhiên tiền đạo người Brazil trở nên khá mờ nhạt và bị thay ra ở hiệp 2, trận này màn trình diễn của Isco hay hậu vệ trái Romain Perrard còn ấn tượng hơn nhiều so với Antony.

Antony có thể phần nào xứng đáng với giải MVP của trận hòa Bilbao, nhưng trận thua Celta thì không

Trận thứ 2 Antony chơi tốt hơn hẳn và ngoài bàn thắng, anh còn tiếp tục tạo ra những đe dọa nhất định sang hiệp 2. Tuy nhiên anh vẫn bị thay ra, và cần nhấn mạnh rằng lúc anh bị HLV Manuel Pellegrini rút ra, Celta Vigo đã gỡ hòa 2-2. Chúng ta có thể tranh cãi về việc Antony bị thay là hợp lý hay không, nhưng Antony bị rút ra không phải lý do vì sao Real Betis thua ngược, bởi họ đã mất thế trận từ trước đó.

Giải cầu thủ hay nhất trận Celta – Betis đáng ra phải thuộc về một gương mặt của chủ nhà. Trung vệ Javi Rodriguez chơi rất hay ở trận này và là người ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 65, nhưng không kém phần quan trọng là sự xuất hiện của tiền đạo dự bị Williot Swedberg ở phút 60. Chân sút người Thụy Điển này vào sân để đá cánh trái và cả 3 bàn thắng của Celta đều xuất phát từ cánh này, trong đó bàn thứ 3 do đích thân anh lập công.

Fan bầu Antony để… trêu MU?

Vậy vì sao Antony lại được giải 2 MVP cho cả 2 trận vừa qua? Rất đơn giản: Giải thưởng này do fan bình chọn. Hãy nhìn vào hình dưới: “Vota al MVP del partido”, bình chọn MVP của trận đấu.

Tất nhiên các fan không phải bình chọn ai cũng được, bởi La Liga qua mỗi trận sẽ chọn ra một nhóm ứng cử viên để khán giả bầu. Trong nhóm này có các cầu thủ đã chơi tốt trong trận đấu đó nên họ mới được đề cử, nên có thể nói Antony đã chơi tốt cả 2 trận đầu tiên cho Betis.

Nhưng nói Antony đá hay nhất cả 2 trận thì thực sự… hơi quá. Nó cũng như trường hợp Lionel Messi bây giờ lọt vào bình chọn Quả bóng Vàng, hay FIFA The Best vậy. Messi đá đủ hay để được đề cử nhưng rõ ràng không xứng đáng là cầu thủ hay nhất thế giới trong năm, nhưng vẫn được bầu do một bộ phận fan đông đảo (và fan nhiều khi bao gồm cả những người làm bóng đá, trong đó có HLV Kim Sang Sik).

Salah nhận giải Puskas cho bàn thắng còn không phải bàn đẹp nhất của chính anh trong năm 2018

Nguyên nhân xuất phát từ sự thiên vị từ người tham gia bầu chọn, ở những giải thưởng do fan bầu. Thậm chí có cảm giác đa số người bỏ phiếu cho Antony không hẳn là fan Betis mà là anti-fan MU, bầu Antony để trêu “Quỷ đỏ” rằng đây là một đội bóng “hủy hoại” sự nghiệp cầu thủ. Đang có một làn sóng trêu chọc MU kiểu như vậy và tôn vinh những thành công, dù lớn hay nhỏ, mà Mason Greenwood hay Jadon Sancho đạt được khi tháo chạy khỏi Old Trafford.

Giá trị giải thưởng do fan bầu do đó cũng chỉ để fan tự sướng với nhau, còn Antony thực sự không phải cầu thủ hay nhất 2 trận đã qua. Giá trị của 2 giải thưởng MVP cho Antony cũng có giá trị bằng (hoặc hơn tí chút) những lần Messi hay Salah đoạt giải Puskas, dù anh ghi toàn những bàn thắng khá bình thường.

Sự biến tướng của giải do fan bầu Trớ trêu thay, giải MVP trận đấu của La Liga đã thay đổi quy trình bầu chọn do một cầu thủ Betis khác. Giải này vẫn cho khán giả bầu bất cứ ai họ muốn khi bắt đầu mùa 2023/24, nhưng ở giữa mùa giải họ đã chuyển sang đề cử cầu thủ, do trận nào fan Betis cũng đổ xô vào bầu cho Isco bất kể anh xứng đáng hay không (dẫn đến việc mùa đó Isco đoạt tới 19 giải MVP). Nói về việc fan Việt Nam bầu giải bàn thắng đẹp nhất chung kết lượt về AFF Cup 2024 cho Supachok, đây không phải lần đầu chuyện đó xảy ra. Tháng 5/2019, Santos thắng 3-0 trước Vasco de Gama ở giải VĐQG Brazil và thủ môn Sidão của Vasco chơi quá tệ. Fan Santos đùa cợt bầu cho Sidão giải Cầu thủ hay nhất trận, khiến thủ môn này phải nhận giải ngay ngoài đường pitch sau khi có màn trình diễn thuộc hàng tệ nhất trong sự nghiệp.

