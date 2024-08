VietABank nợ xấu tăng mạnh lên mức 2,26%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, UPCoM: VAB) vừa công bố, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 của ngân hàng đạt hơn 266,8 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước.

Dư nợ vay khách hàng tăng khiến thu nhập lãi thuần tăng so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ là 33 tỷ đồng, tăng 38% so với quý 2 năm 2023. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 của VietABank còn cho thấy, các khoản tăng thu nhập từ hoạt động khác không được ngân hàng thuyết minh một cách cụ thể.

Ảnh minh họa: KT

Tuy nhiên, tổng tài sản của VietABank tính đến 30/6 là hơn 108.929 tỷ đồng, giảm hơn 3.265,9 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm (tài sản VietABank tính đến ngày 31/12/2023 là 112.195,8 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng năm 2024, VietABank ghi nhận thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự là gần 3.503 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ là 4.390 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu của VietABank tại thời điểm cuối tháng 6/2024 là 1.675 tỷ đồng, tăng 52% so với mức 1.100 tỷ đồng ở đầu kỳ. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,59% (thời điểm ngày 31/12/2023) lên 2,26% tính đến thời điểm 30/6.

Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng hơn 30 tỷ đồng lên mức 605 tỷ, tương đương tăng 5% so với đầu kỳ là gần 575 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng hơn 224 tỷ đồng lên mức hơn 246 tỷ đồng, gấp 11 lần so với đầu kỳ là gần 22 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng hơn 319 tỷ đồng lên mức 823 tỷ đồng, tăng 63% so với đầu kỳ là gần 504 tỷ đồng.

Trong khi tổng nợ xấu tại VietABank là 1.675 tỷ đồng thì khoản nợ có khả năng mất vốn là 823 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng nợ xấu của nhà băng này. Các khoản nợ xấu đang tăng tiềm ẩn những rủi ro và giảm chất lượng tài sản, do đó ngân hàng phải trích lập dự phòng cũng tăng.