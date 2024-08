Thị trường bánh Trung thu tại Đà Nẵng đa dạng mẫu mã, giá cả tăng nhẹ

Những ngày này, tại nhiều tuyến đường ở thành phố Đà Nẵng đã có nhiều quầy bày bán bánh Trung thu. Năm nay, các nhãn hàng có nhiều thay đổi về mẫu mã cũng như dòng sản phẩm. Bên cạnh các loại bánh nướng, bánh dẻo truyền thống với nhân thập cẩm, khoai môn, đậu xanh, đậu đỏ… các nhà sản xuất cũng cho ra nhiều sản phẩm bánh chay, bánh sử dụng ít đường, bánh phô mai sen nhuyễn, sữa chua cranberry, khoai lang tím dành cho giới trẻ có giá từ 58.000 đồng đến 69.000 đồng/cái. Nhiều loại bánh đặc biệt của các thương hiệu lớn có giá 500.000 đồng đến gần 2 triệu đồng/hộp. Ngoài mua làm quà biếu, quà tặng, nhu cầu mua bánh Trung thu của người dân dịp này cũng tăng hơn năm ngoái.

“Bánh Trung thu năm nay đa dạng mẫu mã so với mấy năm, giá cả tăng không nhiều so với năm. Tôi mua quà về tặng gia đình và người thân”, ông Phạm Nghĩa, người dân ở đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng mua bánh Trung thu chia sẻ.

Thị trường bánh Trung thu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu nhộn nhịp.

Anh Đặng Sỹ Khôi, giám sát bán hàng Công ty Cổ phần Hữu Nghị, Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, thời điểm này, thị trường người đặt hàng mua bánh Trung thu tăng 30% so với thời điểm năm trước. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã liên hệ đặt trước bánh Trung thu với số lượng lớn để tặng đối tác, nhân viên trong dịp Tết Trung thu. Theo anh Đặng Sỹ Khôi, năm nay, đơn vị đã phát triển bánh Trung thu có hương vị mới với độ ngọt nhẹ, giảm 20% đường, bảo vệ sức khỏe người dùng. Đơn vị cũng sử dụng các phương pháp đóng gói, bảo quản an toàn với sức khỏe, môi trường như thay thế gói hút ẩm bằng gói oxy, sử dụng túi giấy thay các loại túi nilon và chú trọng vào mẫu mã, thiết kế.

“Thị trường hiện nay so với năm 2023 sôi động hơn rất nhiều, lượng người mua tại quầy cũng như các đơn hàng gia tăng hơn hẳn. Các dòng sản phẩm đặc biệt cao cấp bán rất chạy và có một vài sản phẩm đã “cháy” hàng, không còn hàng để bán. Những dòng bánh cao cấp giá cao hơn. Chúng tôi bán trên đa nền tảng. Về an toàn thực phẩm luôn luôn đảm bảo tất cả từ khâu chế biến và chọn các dòng nguyên liệu và cách bảo quản, tránh ánh nắng trực tiếp, giá cả bình ổn, vấn đề an toàn thực phẩm đảm bảo”, anh Đặng Sỹ Khôi cho biết.

Lực lượng Quản lý thị trường Đà Nẵng kiểm tra mặt hàng bánh Trung thu

Dịp này, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng phối với với Ban An toàn thực phẩm tiến hành thanh tra, kiểm tra 157 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu; tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng bánh Trung thu.

“Chúng tôi phối hợp với Cục Quản lý thị trường và Công an kinh tế thành phố Đà Nẵng đi kiểm tra nơi họ tiêu thụ, trữ bánh Trung thu lớn, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, luôn lấy mẫu giám sát để xem bánh Trung thu có đạt chất lượng an toàn thực phẩm hay không. Các quận huyện cũng triển khai công tác kiểm tra an toàn bánh Trung thu của các cơ sở trực thuộc quận huyện quản lý cũng như xã phường quản lý. Một số bánh Trung thu không rõ nguồn gốc phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường và công an kinh tế tiến hành xử lý và tiêu hủy và phạt”, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng thông tin.