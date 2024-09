Không để thiếu hàng hoá thiết yếu sau bão số 3

Tại Hà Nội, hoạt động thương mại diễn ra bình thường, hàng hóa đảm bảo cung cấp đầy đủ cho người dân. Mặt hàng rau xanh ăn lá ngoài chợ truyền thống có tăng so với thời điểm trước bão.

Tại Quảng Ninh, do mưa trên địa bàn tỉnh đã ngớt, chỉ mưa nhỏ một vài khu vực, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh đã diễn ra bình thường, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định, không có sự thay đổi nhiều về giá; các cửa hàng xăng dầu vẫn cung cấp hàng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu người dân.

Ảnh minh họa

Tại Hải Phòng – một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 3, qua nắm bắt thông tin và báo cáo từ các hệ thống phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố, đến sáng nay, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đã có điện, nước và mạng di động, hoạt động kinh doanh buôn bán của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cửa hàng đã bắt đầu trở lại. Hiện nay, một số các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo an toàn vẫn hoạt động, một số cửa hàng đang tạm dừng bán hàng do: mất điện lưới, đang chờ cơ quan điện lực xử lý, đang liên hệ cơ quan chức năng để xử lý sự cố đứt đường dây điện, dọn dẹp cây đổ, khắc phục hư hại tốc mái cột bơm, gãy mái hiên tại cửa hàng. Một số cửa hàng chỉ thanh toán được bằng tiền mặt do mất tín hiệu viễn thông. Các cửa hàng đã chuẩn bị đầy đủ hàng hoá, sẵn sàng để phục vụ nhân dân sau bão. Hệ thống các kho xăng dầu tại Hải Phòng cam kết cung ứng đủ hàng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Báo cáo nhanh của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho thấy, đến 9h sáng nay (9/9), tại một số tỉnh, thành khác như Bắc Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Nam Định, Hải Dương, lượng hàng hoá dự trữ vẫn dồi dào và có phương án đảm bảo nhu cầu của người dân trong những ngày tới.

Hiện, Vụ Thị trường trong nước đã phân công Tổ công tác của Vụ trong ngày 09/09/2024 thường trực tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng để nắm bắt tình hình thị trường và phối hợp với địa phương triển khai kịp thời các biện pháp khắc phục thiệt hại sau bão.