Doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm tại Hội chợ Triển lãm New York

Tham gia phiên khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York cho biết, TexWorld là một trong những hội chợ triển lãm dệt may lớn hàng đầu thế giới, nơi quy tụ, kết nối hàng trăm nhà cung cấp, thiết kế và khách hàng trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đến thăm gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ

Để tranh thủ cơ hội giới thiệu và quảng bá sản phẩm tại Hội chợ năm nay, với sự hỗ trợ của Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC), 39 doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam tham gia trưng bày hàng hóa tại không gian “Ho Chi Minh Pavillion” có diện tích rộng lớn.

Đến thăm từng gian hàng Việt tại Hội chợ, Đại sứ đã nghe bà Lê Nguyễn Trang Nhã, Đại diện Đoàn doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các sản phẩm dệt may Việt Nam với mẫu mã, chủng loại đa dạng, sáng tạo, trong đó có nhiều sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu xanh, thân thiện với môi trường như sợi cà phê, sợi sen…

Đại diện các doanh nghiệp có mặt tại hội chợ đều bày tỏ vui mừng, hy vọng hội chợ lần này sẽ là cơ hội để tăng cường quảng bá thương hiệu, chất lượng sản phẩm Việt.

Các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ Triển lãm dệt may và thời trang TexWorld

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chúc mừng và đánh giá cao sự hiện diện ấn tượng của các sản phẩm dệt may của Việt Nam tại thành phố New York, một trong những trung tâm thời trang hàng đầu thế giới. Đại sứ nhấn mạnh dệt may là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Doanh nghiệp nước ta có nhiều tiềm năng, cơ hội mở rộng thị phần tại Mỹ, do đó cần tăng cường tiếp cận, gặp gỡ các khách hàng tiềm năng, tìm hiểu và kịp thời nắm bắt các xu thế tiêu dùng và thời trang mới, đồng thời, chú trọng đổi mới sáng tạo, nỗ lực đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các thị trường khó tính như Mỹ.

Đại sứ đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, trong đó có Phái đoàn thường trực và các cơ quan Việt Nam tại New York để đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với thị trường Mỹ, góp phần tạo động lực phát triển mới cho ngành dệt may của Việt Nam và tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước.