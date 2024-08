Cơ giới hóa nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch để nâng chất lượng sản phẩm

Hiện nay, đa phần nông dân, xã viên hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu thường sản xuất theo phương thức truyền thống, sử dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu không đúng quy trình, quy định, không ghi chép… dẫn đến sản phẩm không đảm bảo chất lượng, sức khoẻ, môi trường bị ảnh hưởng.

Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh năm 2025 nhằm xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình, dự án cơ giới hóa nông nghiệp, trong đó hỗ trợ các cơ sở sản xuất về máy móc, thiết bị nhằm bảo đảm thời vụ, tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, làm thay đổi tập tính canh tác thủ công.

Cụ thể, dự án sẽ tập trung thực hiện các mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, kết hợp phun thuốc bảo vệ thực vật có điều khiển từ xa cho các loại cây trồng; mô hình nhà lưới, nhà màng polime và tích hợp kỹ thuật tưới tiên tiến, cơ giới hóa, tự động hóa trong các khâu canh tác, thu hoạch cho cây rau và hoa ngắn ngày; mô hình canh tác lúa thông minh; mô hình dây chuyền rửa phân loại, chiếu xạ, đóng gói sản phẩm trái cây đặc sản, chủ lực của tỉnh; mô hình chuồng kín, kết hợp cho ăn uống tự động và máy ép khô phân trong chăn nuôi ứng dụng điều khiển bằng công nghệ thông tin, công nghệ điện tử viễn thông; các mô hình cơ giới, chế biến, bảo quản cho các cây trồng, vật nuôi và sản phẩm OCOP…

Mô hình nuôi cấy mấm đông trùng hạ thảo tại huyện Châu Đức

Ông Nguyễn Công Thép, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, một trong những đơn vị đã áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ, hình thành sản phẩm OCOP từ năm 2022 cho biết, lúc đầu cũng khó khăn, do người nông dân làm truyền thống, không có ghi chép, quy trình rõ ràng… Hiện, đã làm theo OCOP phải có quy trình, đầu tư, có hướng dẫn của chính quyền, cơ quan chuyên môn về trồng trọt, phát triển nông thôn chứ không phải tuỳ tiện nữa. Từ đó khó khăn đã được điều chỉnh, so với trước thì sản xuất làm theo truyền thống.