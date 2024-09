Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2024, CPI tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo Tổng Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2024 tăng 1,89% so với tháng 12/2023 và tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2024, CPI tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2024 khá ổn định so với tháng trước – (Ảnh minh họa)

Tổng Cục Thống kê cho biết, trong tháng 8/2024, lạm phát cơ bản tăng 0,24% so với tháng trước, tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 2023, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (4,04%).

Theo lý giải của Tổng Cục Thống kê, nguyên nhân chủ yếu khiến CPI tăng là do nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng giá khi giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp Lễ, Tết cùng với giá thịt lợn tăng; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng; trong năm học 2023-2024 và 2024-2025, một số địa phương đã tăng mức học phí; giá dịch vụ y tế cũng được điều chỉnh tăng, và bảo hiểm y tế tăng theo lương cơ sở.

Lạm phát cơ bản 8 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm ngoái, song thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung chủ yếu là do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế và xăng dầu là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

