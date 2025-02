Bắc Ninh đáp ứng các điều kiện cho ngành công nghiệp bán dẫn

Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong tháng 1-2025, với số vốn đăng ký đạt 1,42 tỷ USD, chiếm 32,2% tổng vốn đăng ký, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH và ĐT), tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài (FDI) tháng 1 năm nay tăng mạnh, cả nước thu hút được khoảng 4,33 tỉ USD vốn FDI đăng ký đầu tư, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn FDI thực hiện ước đạt khoảng 1,51 tỉ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong những tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh đang tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn đang đóng vai trò chủ đạo nỗ lực đáp ứng điều kiện của các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp này.

Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Cooler Master Việt Nam tại KCN Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) là đơn vị cung cấp linh kiện cho Tập đoàn Nvidia chuyên sản xuất chip hàng đầu thế giới. Ngay sau khi tập đoàn này đầu tư vào Việt Nam, Cooler Master Việt Nam tiếp tục đưa thêm 125 triệu USD đầu tư vào Bắc Ninh, nâng tổng số vốn đầu tư lên 200 triệu USD. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ quý 2- 2025, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động. Hiện công ty đang nghiên cứu đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển tại Bắc Ninh.

KCN Gia Bình hiện đang có 13 dự án được chấp thuận đầu tư, với tổng số vốn gần 400 triệu USD, trong đó, gần 40% là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Với hạ tầng hiện đại, KCN Gia Bình đang đáp ứng đầy đủ điều kiện của các nhà đầu tư “khó tính” trong ngành bán dẫn.

Công nhân lao động tại KCN tỉnh Bắc Ninh

Hạ tầng các KCN và hệ thống giao thông kết nối, nguồn năng lượng ổn định, nhân lực chất lượng… đang giúp Bắc Ninh liên tục thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao. Nhà máy sản xuất chip bán dẫn của Tập đoàn Amkor Technology, Khu công nghiệp Yên Phong II-C, sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu và thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới nên doanh nghiệp có những điều kiện rất khắt khe trong việc chọn địa chỉ để đầu tư.

Bắc Ninh hội tụ đầy đủ các yếu tố để doanh nghiệp này phát triển, chính vì vậy, nhà máy tại Bắc Ninh được định hướng trở thành trung tâm sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới của Tập đoàn. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam sẽ đồng thời vận hành phần đầu tư ban đầu và tiếp tục mở rộng trong năm 2025.

Việc mở rộng gồm lắp đặt máy móc thiết bị, dây chuyền mạ, module xử lý sơ bộ nước thải mạ, hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ dây chuyền mạ. Hiện tại, nhà máy Amkor tại KCN Yên Phong đang hoạt động một phần với công suất 420 triệu sản phẩm (147 tấn/năm). Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, dự án sau mở rộng bắt đầu sản xuất chính thức từ quý 3-2025 và đạt công suất tối đa vào năm 2035.

Nhà máy Amkor tại KCN Yên Phong đang hoạt động một phần với công suất 420 triệu sản phẩm (147 tấn/năm)

Tập đoàn Goertek hiện đang đầu tư 4 dự án tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,3 tỷ USD. Trong đó, 2 dự án tại KCN Quế Võ, tổng vốn đầu tư đăng ký 625 triệu USD và 2 dự án tại KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh, tổng vốn đầu tư đăng ký 690 triệu USD. Các dự án của tập đoàn tập trung sản xuất các thiết bị truyền thông đa phương tiện…Năm 2025, Goertek dự kiến đầu tư thêm dự án mới, đưa nhiều chuyên gia nước ngoài cùng thiết bị công nghệ kỹ thuật mới sang Việt Nam và sử dụng khoảng 60.000 lao động Việt Nam. Công ty Goertek quan tâm, tạo điều kiện cho các chuyên gia Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài để nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới khi triển khai xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển tại trụ sở mới ngay sau khi hoàn thành và dự kiến tuyển nhiều kỹ sư, chuyên gia Việt Nam vào làm việc.

Theo các chuyên gia kinh tế nhận định, Bắc Ninh với lợi thế về công nghiệp và vị trí chiến lược, cùng sự chủ động trong xúc tiến đầu tư, xây dựng hạ tầng về giao thông, năng lượng, nhân lực chất lượng, đáp ứng mặt bằng nhanh cho doanh nghiệp…đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

VOV.

