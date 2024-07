Lưu chuyển tiền âm trong 6 tháng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) vừa báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2024 và kết báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2. Theo đó, kết quả lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 10.490 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận quý 2 đạt gần 5.600 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với quý trước và tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2024 của ACB đạt 12,4%. Ngân hàng ACB đã thực hiện được 48% mục tiêu lãi trước thuế 22.000 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2024 sau nửa đầu năm.

ACB nợ xấu tăng, lưu chuyển tiền âm trong 6 tháng (Ảnh: KT)

Lợi nhuận 6 tháng năm 2024 tăng trưởng tuy nhiên dòng tiền tại ACB lại đang âm nặng. Theo đó, lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới hơn 12.631 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2023 dương hơn 7.991 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm hơn 279 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm hơn 3.884 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ tại ngân hàng ACB âm tới 16.795 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2023 dương hơn 4.285 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng, trích nợ rủi ro tăng

Ngoài dòng tiền âm, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh báo lỗ lần lượt 14 tỷ đồng và 41 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi lần lượt hơn 407 tỷ đồng và hơn 71 tỷ đồng.

Nợ xấu của ACB cũng tăng trong 6 tháng qua cùng với việc trích dự phòng rủi ro kéo lợi nhuận của ngân hàng này giảm. Ngân hàng ACB trích dự phòng rủi ro hơn 1.100 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6, tổng nợ xấu của ACB là hơn 8.122 tỷ đồng, cả 3 nhóm nợ đều tăng trong đó tăng mạnh nhất là nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5).

Nợ xấu ACB từ thời điểm đầu năm 2024 là 1,21% đã tăng lên 1,49%. Cụ thể, nợ có khả năng mất vốn là hơn 5.525 tỷ đồng (thời điểm đầu năm là hơn 3.897 tỷ đồng) nợ nghi ngờ là hơn 1.309 tỷ đồng (đầu năm là 1.048 tỷ đồng) và nợ dưới tiêu chuẩn là 1.287 tỷ đồng (đầu năm là 940 tỷ đồng).

Nhóm nợ có khả năng mất vốn sau 6 tháng tăng hơn 1.628 tỷ đồng tương đương với tăng 29,46%, là nhóm nợ tăng mạnh nhất và chiếm 68% trên tổng số của 3 nhóm nợ xấu.