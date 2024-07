Sao nhí Vượt Ngục: Hành trình 17 năm vượt qua cái bóng khổng lồ

Những đứa trẻ của Vượt Ngục vẫn đang nỗ lực để tự khẳng định mình.

Đã 17 năm trôi qua kể từ khi Vượt Ngục (Prison Break) lên sóng và tạo nên cơn sốt kéo dài hơn một thập kỉ trên toàn thế giới. Những diễn viên chính như Wentworth Miller (vai Michael Scofield), Dominic Purcell (vai Lincoln Burrows), hay Robert Knepper (vai T-Bag) vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng khổng lồ của bộ phim, bởi họ đã quá thành công trong việc tạo ra những nhân vật độc nhất vô nhị, gai góc và không thể thay thế. Vậy còn những diễn viên nhí – nét mềm mại trong bộ phim này thì sao?

Michael Scofield thời nhỏ – Dylan Minnette

Người thành công nhất trong các sao nhí Vượt Ngục phải kể tới Dylan Minnette. Sau vai diễn thời thơ ấu của Michael Scofield, Dylan Minnette có nhiều năm đóng các vai phụ trong hàng chục phim truyền hình và hơn mười phim điện ảnh. Anh xuất hiện trong rất nhiều loạt phim đình đám bậc nhất như Ca phẫu thuật của Grey (Grey’s Anatomy), Siêu nhiên (Supernatural), Thám tử đại tài (The Mentalist), Mất tích (Lost)… tất cả đều với vai phụ, lên hình từ một đến vài ba tập.

Wentworth Miller và Dylan Minnette trên phim trường Vượt Ngục.

Trước năm 2017, nam diễn viên sinh năm 1996 vẫn chỉ là một ai đó khán giả cảm thấy rất quen nhưng khó nhớ ra tên. Phải đến khi vào vai chính trong loạt phim Netflix đình đám một thời 13 lý do tại sao (13 Reasons Why) thì cái tên Dylan Minnette mới được nhắc đến rộng rãi. Thay vì “Michael Scofield nhí” của Vượt Ngục, khán giả sẽ gọi nam diễn viên là Clay Jensen của 13 lý do tại sao.

“Michael nhí” thủ vai chính trong loạt phim ăn khách nhất Netflix những năm trước: 13 lý do tại sao.

Sau bom tấn Netflix, dường như sự nghiệp diễn viên của Dylan có phần chững lại. Nhưng đó là bởi anh còn một đam mê cháy bỏng khác bên cạnh diễn xuất: ca hát. Anh hiện là hát chính và tay guitar của ban nhạc pop rocks có tên Wallows, ra mắt năm 2017, cùng năm mùa đầu tiên của 13 lý do tại sao được trình chiếu.

Tại lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới Coachella vào tháng 4/2022, Dylan Minnette đã nhận được vô số lời khen ngợi khi ngừng phần biểu diễn của mình vì phát hiện một người trong đám đông cần giúp đỡ.

Con gái của người tình cũ T-bag – Danielle Campbell

Daniella Campbell bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ vai cô bé Gracey trong 4 tập phim Vượt Ngục. Mẹ Gracey vốn là người yêu cũ của T-bag, nhưng sau khi phát hiện hắn là một kẻ tội phạm thì cô đã quyết định chỉ điểm cho cảnh sát.

Cô bé Gracey và T-bag trong Vượt Ngục.

Với vẻ ngoài xinh xắn, diễn viên nhí sớm được Disney để mắt tới. Cô được khán giả tuổi teen biết đến nhiều hơn qua hai phim nhà Chuột là Starstruck (2010) và Prom (2011).

Không lâu sau, Danielle Campbell gây ấn tượng mạnh mẽ với vai phù thủy quyền năng Davina của loạt phim Thủy tổ (The Originals), suốt từ 2013 đến 2018. Cô tiếp tục tham gia một số phim truyền hình khác nhưng tính đến hiện tại, phù thủy Davina vẫn là vai diễn thành công nhất của cô.

Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên sinh năm 1995 thường chụp hình tạp chí với phong cách gợi cảm, cũng là phong cách ngoài đời thực của cô.

Vẻ ngoài quyến rũ và phong cách gợi cảm thường thấy của nữ diễn viên Campbell.

Con trai Michael (Mùa 5) – Christian Michael Cooper

Sinh năm 2006, Christian Michael Cooper đặt chân vào làng giải trí khi chỉ mới … 13 tháng tuổi, xuất hiện trong một đoạn quảng cáo. Kể cả trước khi làm “con trai Michael”, Christian vẫn rất luôn chăm chỉ đóng phim. Cậu thường vào vai thời còn nhỏ của các nhân vật.

Tính đến nay, sao nhí 16 tuổi này đã giắt túi 22 phim truyền hình, điện ảnh. Bên cạnh Vượt Ngục còn có những bộ phim nổi tiếng như Mũi tên xanh (Arrow), Nhà nghỉ Bates (Bates Motel), Siêu nhiên (Supernatural), Tiếng gọi trái tim (When calls the Heart)… hay điện ảnh bom tấn tuổi teen Những chàng trai năm ấy (To all the boys I’ve loved before).

“Con trai Michael” trong mùa 5 có tuổi nghề ngang tuổi thực.

Có diễn xuất tự nhiên được trau dồi qua nhiều vai phụ, cộng thêm “tuổi nghề” đáng ngưỡng mộ và ngoại hình thu hút, Christian Michael Cooper hứa hẹn là một gương mặt đáng chú ý trong tương lai gần.

Trái ngược với 3 sao nhí tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn xuất như trên, cũng có những người đã dừng lại ngay sau vai diễn đầu tay và duy nhất. Đó là trường hợp của Ethan Alderman (Con trai Michael ở mùa 4) hay Quinn Wermeling (Zack Hollander, con trai người tình cũ T-bag).

