Phương Phương Thảo không ngại bị so sánh khi hát hit cũ của Mỹ Tâm, Bằng Kiều

Nổi lên như một “hiện tượng cover”, Phương Phương Thảo ra mắt single riêng để dần thoát mác cover. Nữ ca sĩ không ngại nếu bị so sánh với Mỹ Tâm hay Bằng Kiều vì là một ca sĩ trẻ, việc khán giả so sánh với bậc đàn anh, đàn chị là điều may mắn và rất đáng tự hào.