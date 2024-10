Những mỹ nhân từng là “người tình tin đồn” của Kim Soo Hyun

Ahn So Hee

Tin đồn tình cảm lãng mạn của nam diễn viên với cựu thành viên Wonder Girls Ahn So Hee đưa chúng ta quay trở lại năm 2015. Theo báo cáo, mối quan hệ bắt đầu khi Ahn So Hee ký hợp đồng với cùng công ty với Kim Soo-hyun. Trong một bài viết trước đó của Soompi đã lưu ý rằng bộ đôi đã bí mật gặp nhau tại căn hộ của Sohee ở Yongsan. Có trang tin thậm chí còn cho rằng cả hai sắp kết hôn sau 1 năm hẹn hò. Khi công ty quản lý của các ngôi sao đe dọa sẽ khởi kiện mới có thông tin phủ nhận tin đồn Kim Soo-hyun và Ahn So He hẹn hò, nói rằng họ chỉ là bạn bè.

Nana

Cách đây 10 năm, Kim Soo Hyun vướng tin đồn hẹn hò với Nana khi cả cô và Kim Soo-hyun mô tả nhau như là “hình mẫu lý tưởng” trong một cuộc phỏng vấn.

Nana sau đó phải lên tiếng khẳng định tin đồn bắt đầu từ những tuyên bố sai sự thật của một phóng viên và không có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Bae Suzy

Kim Soo Hyun và Bae Suzy cùng nhau tham gia bộ phim học đường “Dream High” năm 2011. Thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Miss A đóng vai người yêu của nam diễn viên trong bộ phim, và nhiều tin đồn về chuyện tình lãng mạn ngoài đời thực của họ cũng xuất hiện. Hai năm sau, nam diễn viên lên tiếng rằng tin đồn hẹn hò là kết quả của tình bạn thân thiết của họ. Bae Suzy nói thêm rằng bộ đôi vẫn giữ liên lạc trong một thời gian dài kể từ sau khi bộ phim ra mắt.

Yoona

Mối tình được cho là của Kim Soo-hyun và Girls’ Generation’s Yoona khá kịch tính, gây xôn xao giới truyền thông và người hâm mộ. Cả hai đã cùng nhau hợp tác để quảng cáo cho một sản phẩm, tạo tiền đề cho những tin đồn lãng mạn. Có thông tin cho rằng bộ đôi gặp nhau tại một nhà thờ và bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Không giống như những suy đoán khác, điều này thậm chí còn không bị các diễn viên hoặc công ty đại diện của họ phủ nhận. Điều đó có nghĩa là Kim Soo-hyun và Yoona thực sự là một cặp?

IU

Trong khi hiện tại IU đang hẹn hò với Lee Jong-Suk thì đã có lúc cô được “đẩy thuyền” với Kim Soo-hyun. Tuy nhiên, hai diễn viên khẳng định rằng họ chẳng hơn gì ‘bạn thân’. Mặc dù vậy, phản ứng hóa học tuyệt vời trên màn ảnh của họ vẫn in đậm trong lòng người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc. Không chỉ vậy, IU và Kim Soo-hyun còn tiếp tục là những người bạn tốt trong nhiều năm qua. Đầu năm 2024, bức ảnh selfie đáng yêu của Kim Soo-hyun và IU trong buổi hòa nhạc HER world ở Seoul sau này đã được lan truyền rộng rãi. Bức ảnh đã thể hiện một cách hoàn hảo mối quan hệ đáng quý và sự hỗ trợ dành cho nhau của họ.

Seo Ye Ji

Đến thời điểm này, chúng tôi tin rằng các tay săn ảnh thích tung tin đồn bằng cách liên kết Kim Soo-hyun với các bạn diễn của anh ấy. Hyun và Seo Ye Ji đã làm việc cùng nhau trong bộ phim truyền hình ăn khách “It’s Okay to Not Be Okay”, và với sự ăn ý của họ như vậy, hẳn phải có tin đồn. Cặp đôi này chắc chắn đã phát triển một tình bạn thân thiết sau bộ phim. Sự yêu mến của họ dành cho nhau thể hiện rõ trong nhiều buổi lễ trao giải và sự kiện mà họ tham dự. Giống như mọi tin đồn hẹn hò của người nổi tiếng Hàn Quốc, công ty quản lý của cặp đôi này đã lên tiếng và bác bỏ mọi tin đồn.

Kim Sae Ron

Mọi chuyện bắt đầu vào đầu năm nay khi một bức ảnh của Kim Soo-hyun và Kim Sae Ron vô tình xuất hiện trên mạng xã hội. Trong một bài đăng trên Instagram hiện đã bị xóa, người ta có thể thấy họ đang tạo dáng chụp ảnh một cách trìu mến. Cư dân mạng không tiếc thời gian làm bùng lên những tin đồn trên mạng. Ngay sau đó, công ty quản lý của Kim Soo-hyun đã đưa ra tuyên bố phủ nhận những tin đồn như vậy, đồng thời đề cập đến hành động pháp lý sẽ được thực hiện đối với những người phát tán bài viết sai sự thật.

Kim Ji Won

Sau thành công của “Queen of Tears”, người hâm mộ lại tiếp tục “đẩy thuyền” Kim Soo-hyun với bạn diễn Kim Ji-won. Cặp đôi này liên tục vướng vào tin đồn tình cảm kể từ khi bộ phim được phát hành, với một ‘bằng chứng’ gần đây càng củng cố thêm mối quan hệ được cho là của họ.

Kim Ji-won gần đây đã tổ chức một buổi gặp mặt người hâm mộ ở Seoul, nơi cô hát và nhảy cho khán giả. Trong khi mọi thứ dường như hoàn hảo thì chính bộ trang phục của cô lại thu hút mọi ánh nhìn. Kim Ji-won mặc một chiếc áo khoác denim CELINE có điểm nhấn màu rám nắng đặc biệt ở tay áo và cổ áo – một thứ rất giống với những gì Kim Soo-hyun sở hữu. Tất nhiên, cư dân mạng tinh mắt đã chú ý và mạng internet xôn xao với những tin đồn về chuyện tình lãng mạn của họ.