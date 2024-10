Chuyên gia trang điểm hé lộ “nỗi sợ” của Thuỵ Vân, Huyền Lizzie

Chuyên gia trang điểm Mi Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Phượng, hiện tại cô đang là make up ruột cho một số người nổi tiếng như: Á hậu Thụy Vân, á hậu Phương Nga, diễn viên Huyền Lizzie…

Mi Nguyễn đã có gần 6 năm trong nghề, trước đó cô từng theo học make up từ “phù thủy sắc đẹp” John Kim. Thời gian là học trò của John Kim, Mi Nguyễn có cơ hội được cọ sát với nghề và được tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, bởi họ đều là khách hàng của John Kim.

Chuyên gia trang điểm Mi Nguyễn chụp ảnh cùng dàn sao Việt và thầy John Kim (ngoài cùng bên trái).

Mi Nguyễn cho biết: “Thời điểm là học trò của John Kim, tôi thường theo phụ giúp thầy make up cho nhiều người nổi tiếng. Sau khi cứng tay nghề, tôi đã được á hậu Thụy Vân, diễn viên Huyền Lizzie tin tưởng trao gửi để mình make up cho họ”.

Khi make up cho người nổi tiếng, Mi Nguyễn luôn cẩn thận nghiên cứu kỹ sở thích, cũng như những sự kiện họ tham dự, bên cạnh đó là trang phục họ sẽ mặc để làm cho kết hợp hài hoà giữa trang điểm, làm tóc và trang phục.

“Thời điểm đầu tiên nhận lời make up cho Thụy Vân, Huyền Lizzie tôi cũng khá “sợ”. Bởi, các chị đều là những người cẩn thận tin tưởng vào thầy John Kim. Tôi từ học trò mà trở thành người make up chính nên không tránh khỏi lo lắng. Ngoài đời, chị Thụy Vân và chị Huyền Lizzie đều là những người rất vui vẻ tuy nhiên, trong công việc các chị rất cẩn trọng”, Mi Nguyễn chia sẻ thêm.

Mi Nguyễn và á hậu Thụy Vân

Đối với Thụy Vân, Mi Nguyễn tiết lộ: “Chị Thụy Vân là người của công chúng, thường xuyên lên sóng truyền hình. Trong mỗi dịp đi sự kiện, chị Thụy Vân luôn cầu toàn cho ngoại hình nhưng không bao giờ muốn make up quá rực rỡ hay làm những kiểu makeup, kiểu tóc để chặt chém người khác. Có thể nói, chị Thụy Vân luôn an toàn. Bởi, có thể công việc đặc thù của chị là người của đài truyền hình”.

Huyền Lizzie tin tưởng vào tay nghề của nữ chuyên gia trang điểm

Mi Nguyễn cho biết, á hậu Phương Nga có làn da không tỳ vết

Còn với Huyền Lizzie, Mi Nguyễn cũng hé lộ: “Chị Huyền “béo – gầy” rất thất thường do tạo hình nhân vật. Thời điểm quay phim cả năm cũng khiến làn da của chị Huyền Lizzie bị sạm. Vì thế, tôi luôn phải căn chỉnh để làm sao make up cho lớp nền thật cẩn thận. Tuy nhiên, khi thoát vai, hết phim chị Huyền Lizzie luôn tập trung chăm sóc làn da và phục hồi rất nhanh. Nên việc make up cũng dễ dàng hơn”.

Trong công việc, á hậu Thụy Vân, á hậu Phương Nga, diễn viên Huyền Lizzie rất nghiên túc, đòi hỏi việc make up không được xảy ra lỗi. Tuy nhiên, ở ngoài đời các chị đều dễ thương, đáng yêu và biết quan tâm chăm sóc đến với mọi người xung quanh.

Mi Nguyễn cũng khẳng định, nghề trang điểm hiện nay rất cạnh tranh, cô không dám nhận mình là người tài năng. Tuy nhiên, có cơ hội được make up với người nổi tiếng giúp được toả sáng hơn. Đặc biệt, khi được make up cho người nổi tiếng, cô hiểu biết thêm về họ để trau đồi kiến thức cho mình.