Chris Nguyễn góp mặt trong album của ngôi sao âm nhạc thế giới

Album 18 bài nhưng được chọn lọc từ hơn 100 bài, thu đi, thu lại trong 3 năm. SAME ME – P1 cũng là món quà của Chris Nguyễn sau những nhiệt huyết, những nỗ lực.

Chris Nguyên “bén duyên” với nghề trước khi sang Mỹ du học. Ảnh: Chris CC

Được ví như phù thủy âm thanh

Nhiều người cho rằng nhà sản xuất âm nhạc giống như “phù thủy âm thanh” vẽ lên sức sống cho một bản nhạc, tuy nhiên họ không phải phù thủy, nhưng tất cả những album hot, những bản nhạc “hit” đều có sự lao động nhọc nhằn, tính sáng tạo của họ. Chris Nguyễn đã làm được điều này, khi anh góp mặt vào Album của các ngôi sao âm nhạc thế giới như: Album We Know The Truth, Becaused Yall Asked, A Cold Day In Hell… của nghệ sĩ rapper Drakeo The Ruler, Album Kourtesy Of Us của Nghệ sĩ rapper Rucci & AZ Chikem và Album Fearless Vol 2 của nghệ sĩ rapper Rob Vicious…

Phần lớn số tracks trong Album Same me – P1do Chris thu thanh. Ảnh: Chris CC

Ngay từ khi mới ra trường, chàng trai trẻ gốc Việt đã cộng tác với nhiều hãng đĩa lớn tại như Mỹ như là Sony Music, Atlantic Records, RCA Records, Warner Music, Empire, Cash Money Records. Đây cũng là địa chỉ của các sao hạng A lui tới, là những sao có chứng nhận RIAA bạch kim.

Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) ra đời năm 1958 được tạo ra để vinh danh các nghệ sĩ và theo dõi doanh số bán các bản thu âm thanh, Giải thưởng Vàng & Bạch kim đã trở thành một tiêu chuẩn đánh giá thành công cho bất kỳ nghệ sĩ nào. 500,000 bản được bán = chứng nhận vàng. 1,000,000 bản được bán = chứng nhận bạch kim.

Chris Nguyễn cho hay, anh may mắn được theo học Trường Los Angeles Recording School là cái nôi của âm nhạc. “Một môi trường thuận lợi cho đam mê được dẫn lối, và trong thời gian học, Chris lại được gần gũi với ca sĩ Việt nổi tiếng sống tại Mỹ như Bằng Kiều, Ngọc Anh là những người bạn thân thiết của ba, nên đã học hỏi và khám phá ra nhiều điều, đó là, tất cả đều phải lao động, sáng tạo và cố gắng rất nhiều, thường xuyên trau dồi… bởi nghệ thuật là một thế giới bao la, rất nhiều thứ có thể làm nên tính đào thải rất cao”, anh nói.

Chính vì thế, từ rất sớm anh đã làm việc với nhiều nghệ sĩ. Năm 2020 anh đã bắt tay với Rob Vicious và Fenix Flexin (nhóm nhạc Shoreline Mafia), nhóm nhạc 1MIND, rapper French Montana, …

Chris làm việc nghệ sĩ Diamond Platnumz (trái) người có nhiều bản hit nhất ở Tanzania, có gần 18 triệu người theo dõi trên Instagram, và đã thắng nhiều giải thưởng, quốc tế. và Diljit Dosanjh (phải) đến từ Ấn Độ. Ảnh: Chris CC

Trong 2 năm vừa qua anh đã bắt tay cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng Hip Hop Mỹ và cả những ngôi sao quốc tế khác như: Jay Critch, MadeinTYO, Cassey Veggies, NLE Chopppa, 2K Baby, Blackway…

Nhưng một trong những điều mà anh cảm thấy vui nhất sau 4 năm ra trường, là gần đây anh được làm việc với 1 nghệ sĩ người Việt với nghệ danh KNY đến từ Orange County (quận Cam) California với 1 EP (extended Play). “Tôi thực sự rất vui khi được làm việc với nghệ sĩ Việt – tôi muốn được góp phần vào cho sự toả sáng của họ không chỉ trên đất Mỹ mà tại quê hương Việt Nam”, Chirs nói.

Tại Mỹ, Chris được đối tác đánh giá: Quang như là “phù thủy âm thanh” là phần không thể thiếu trong quá trình sáng tác của một sản phẩm, Quang cần trở thành một phần của cộng đồng âm nhạc thành phố Los Angeles (Mỹ).

“Tất cả những ai đã tốt nghiệp trường Los Angeles Recording School đều có thể là một tay lão luyện về âm thanh, và tôi thấy mình phải học hỏi thêm nhiều”, Chris cho hay.

Chạm tới các “Nghệ sĩ Bạch kim”

Sau khi tốt nghiệp đến nay, anh làm việc tại phòng thu The Mintroom Studios – một địa chỉ quen thuộc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ Hip Hop, rapper lừng danh đã thu âm ở đây.

Chris Mixing album Same me cùng P1. Ảnh: Chris CC

Chia sẻ về bí quyết chinh phục và làm “hài lòng” các nghệ sĩ bạch kim tại Mỹ, anh kể: “Các nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới, làm việc rất nhanh và chính xác cho nên tốc độ làm việc, sự chính xác của mình cũng phải tương đương với họ và phải nhìn ra cái “màu” của họ. Có như vậy mới tạo ra sản phẩm tốt chinh phục người nghe. Và nếu bạn làm quá chậm hoặc thao tác không đủ chính xác, có thể làm hỏng một buổi thu của nghệ sĩ.

“Mỗi một tay âm thanh đều có ngón tài riêng của mình trong quá trình làm việc và sáng tạo. Tôi luôn luôn sử dụng chiếc mic AKG ELA M 251 là đồ intage cực kì hiếm. Mỗi lần thu là phải lấy nó ra trong tủ microphone và phải rất khéo tay mỗi khi thao tác, thiết lập sử dụng mic. Sau một thời gian làm quen với những thao tác, chính nó đã giúp khéo tay và cẩn trọng hơn với các dụng cụ, trang thiết bị cho sản xuất. Nó giúp cho mọi thứ trở nên hoàn hảo’, anh nói.