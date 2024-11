Chiêm ngưỡng biệt thự cao cấp ven sông của Cao Thái Sơn

Giọng ca gốc Huế xem việc mua bất động sản như một cách tích lũy tài sản.

Cao Thái Sơn được biết đến là ca sĩ khá nhạy bén với các khoản đầu tư. Thời điểm năm 2007, khi chứng khoán Việt Nam tăng “nóng”, nam ca sĩ đã thắng lớn và thậm chí mua nhà từ chứng khoán. Giọng ca gốc Huế xem việc mua bất động sản như một cách tích lũy tài sản.

Hiện tại, Cao Thái Sơn và gia đình đang sống tại một khu biệt thự song lập cao cấp nằm ven sông Sài Gòn thuộc huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Căn hộ có diện tích 315m2 với 5 phòng ngủ. Kiến trúc được thiết kế theo phong cách sang trọng, vừa hiện đại vừa có nét cổ điển. Góc nào trong nhà cũng được nam ca sĩ trang trí tỉ mỉ theo ý thích của mình.

Phòng khách rộng rãi, đặt bộ ghế sofa màu xám lạnh, kế bên là tượng phong thủy song long chầu nguyệt bằng gỗ cao cấp. Để cân bằng lại màu sắc, Cao Thái Sơn đã treo những bức tranh màu sắc nổi bật tạo thêm điểm nhấn thu hút.

Bàn ăn sang trọng, dành cho 8 – 10 người, cùng tone màu với sofa.

Gian bếp rộng rãi, ngoài bàn ghế ăn còn có bàn đảo và ghế.

Hồ cá Koi được thiết kế bằng đá tự nhiên với chi phí hơn 1 tỷ.

Điểm nhấn của căn nhà là bức tường hoa giấy nở rộ hút mắt người nhìn.

Ngoài ra, trong sân vườn, Cao Thái Sơn trồng khá nhiều cây to để tạo bóng mát như tùng, bách, liễu,… Đan xen vào đó là những loại cây bụi nhỏ được trồng dưới gốc cây to và ven theo bờ sông. Tại đây nam ca sĩ cũng đặt vài phiến đá to để tạo điểm nhấn. Giọng ca 8X còn dựng thêm một chòi nghỉ mát nhỏ để gia đình ngồi ăn uống, nghỉ ngơi, tận hưởng không khí về đêm.

Sân vườn được lắp hệ thống đèn chiếu sáng.

Cao Thái Sơn cho hay anh thường ẵm con ra ngồi ngắm cảnh.

Sao nam chia sẻ với chúng tôi: “Tôi đã chăm sóc khu vườn này giống như chăm sóc cho tâm hồn mình. Tôi tự tay thiết kế, trang trí, mua từng loại cây, hoa cho khu vườn, tưới nước mỗi ngày. Góc nào cũng xinh, tươi mơn mởn“.

Ban công được thiết kế không gian mở, đón gió, có tầm nhìn hướng sông.

Cao Thái Sơn bày tỏ: “Tôi mua nhà để ở. Vì thế tôi chú trọng đến những vị trí đẹp, nơi có sinh khí tốt, phù hợp sở hữu cho một tương lai lâu dài từ 10 đến 20 năm. Để sau này đến tuổi không còn đi hát được, tôi sẽ không còn phải bận tâm đến vấn đề liên quan đến kinh tế nữa. Thực ra, bây giờ tôi cũng có thể nghỉ hưu được rồi“.

Lượt xem: 1