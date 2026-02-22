Chương trình Phát thanh Tết Bính Ngọ 2026

TỔNG HỢP BAHNAR

  TỔNG HỢP BAHNAR
  2. THỜI SỰ TRƯA 11H30 Mùng 6 Tết 22-2-2026
  3. VNTH: Chủ đề văn hoá – kiến trúc nhân kỷ niệm 10 năm khánh thành đền thờ Đào Tấn 10h Mùng 6 Tết 22-2-2026
  4. THỜI SỰ SÁNG 5H30 MÙNG 6 TẾT 22-2-2026
  5. VĂN NGHỆ TỔNG HỢP MỪNG XUÂN MỚI: SẮC MÀU VĂN HOÁ TẾT TRUYỀN THỐNG TRONG THƠ 21-2-2026 (MÙNG 5 TẾT)
  6. BẢN TIN GTV NEWS 21-2-2026 (MÙNG 5 TẾT)
  7. THỜI SỰ TỐI 21-2-2026 (MÙNG 5 TẾT)
  8. VĂN NGHỆ TỔNG HỢP MỪNG XUÂN MỚI: CHỦ ĐỀ SỨC KHỎE, THỂ THAO 21-2-2026
  9. VĂN NGHỆ TỔNG HỢP MỪNG XUÂN MỚI: KHI ẨM THỰC KỂ CHUYỆN NÚI RỪNG TÂY NGUYÊN 21-2-2026
  10. VĂN NGHỆ TỔNG HỢP CHÀO XUÂN MỚI: CHỦ ĐỀ ẨM THỰC, VĂN HÓA 21-2-2026

