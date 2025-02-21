Đức Phúc bắt tay TikToker trăm triệu view Lê Tuấn Khang

“Ông hoàng Valentine” Đức Phúc chính thức comeback (trở lại), gây bất ngờ với màn hợp tác cùng TikToker Lê Tuấn Khang.

Đức Phúc bắt tay Lê Tuấn Khang trong “Chăm em một đời”

Cứ mỗi dịp Valentine đến gần, khán giả lại ngóng đợi sự trở lại của Đức Phúc như một thói quen. Chẳng thế mà sau dòng trạng thái “thả thính” comeback mùa Valentine, Đức Phúc lập tức khiến cộng đồng mạng rần rần về một sản phẩm âm nhạc siêu ngọt sắp được ra mắt.

Poster MV “Chăm em một đời”, vừa được Đức Phúc công bố, đánh dấu màn comeback hoành tráng đầu tiên trong năm 2025 và cũng là sản phẩm ra mắt đúng dịp Valentine.

Trong “Chăm em một đời”, Đức Phúc bắt tay với Lê Tuấn Khang – TikToker giành giải Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm với video đạt hơn 100 triệu view trên TikTok.

Trước đó, Đức Phúc cũng gây “bão” mạng xã hội khi xuất hiện trong đoạn clip được Lê Tuấn Khang chở đi… đám giỗ bên cồn.

Chính vì vậy, màn hợp tác bất ngờ đầy thú vị giữa nam ca sĩ cùng chàng TikToker nổi tiếng nhận sự tò mò và thích thú của người hâm mộ.

Trong poster, Đức Phúc xuất hiện với outfit hoa văn đỏ rực thời “ông bà anh” nhưng spotlight lại thuộc về Lê Tuấn Khang khi anh chàng đội mũ phi công cùng chiếc tai thỏ siêu “nhây”. Sự kết hợp giữa hai nhân vật này đang khiến cư dân mạng vô cùng mong đợi vào MV “Chăm em một đời”.

Được mệnh danh là “ông hoàng Valentine” hay “thần Cupid của Vpop”, Đức Phúc từ lâu đã được yêu thích với những bản hit Valentine như “Hơn cả yêu”, “Em đồng ý (I Do)”, “Đi Chùa cầu duyên”…

Mỗi mùa lễ tình nhân, khán giả đều mong chờ một sản phẩm đầy cảm xúc, mang đậm màu sắc tình yêu từ giọng ca ấm áp, ngọt ngào của Đức Phúc.

Với “Chăm em một đời”, người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ tiếp tục là một bản tình ca khiến bao trái tim phải thổn thức và sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành công, trở thành “ca khúc quốc dân” trong mùa Valentine 2025.

24h.