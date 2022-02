Tết của những chiến sỹ Công an trên tuyến đầu phòng, chống tội phạm

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi mọi nhà đang sum vầy, hạnh phúc bên gia đình thì những chiến sỹ Công an đã gác lại niềm riêng, ngày đêm thầm lặng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ sự bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết an lành, hạnh phúc.

Ghi nhận trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, tại Công an thị xã An Khê, công tác trực ban, trực chiến được cán bộ, chiến sỹ đơn vị duy trì nghiêm theo quy định. Bên cạnh công tác giao ban, nắm tình hình an ninh, trật tự, chỉ huy các đội nghiệp vụ cũng thường xuyên động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ và yêu cầu bám, nắm địa bàn, xử lý hiệu quả các tin báo, tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, nắm bắt được tâm lý của phạm nhân trong những ngày này, tại Nhà tạm giữ Công an thị xã An Khê, các can phạm nhân được quan tâm, nâng khẩu phần ăn và thường xuyên nhận được những lời động viên, thăm hỏi từ cán bộ quản giáo.

Trung tá Nguyễn Xuân Diệu – Đội trưởng Đội THAHS và HTTP, Công an thị xã An Khê cho biết: “Đảng, Nhà nước luôn có chính sách nhân đạo, vì vậy chúng tôi mong anh cố gắng cải tạo tốt, để được hưởng chính sách khoan khồng, sớm được trở về đoàn tụ với gia đình”.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát; lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, xử lý vi phạm về tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện chạy lấn phần đường, làn đường…

Trung tá Lê Thị Minh Hiếu – Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Công an thị xã An Khê cho biết: “Các đội nghiệp vụ và Công an các phường triển khai, thực hiện các biện pháp như: Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, bám địa bàn, nắm tình hình, nhằm phát hiện ngăn chặn tội phạm, giữ vững ANTT”.

21 giờ đêm, tại Công an phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cán bộ, lãnh đạo Công an phường cùng lực lượng tổ dân phố tiến hành giao ban đánh giá tình hình ANTT và cắt cử các tổ công tác tuần tra theo địa bàn, tuyến giao thông vào từng khung giờ cụ thể để đảm bảo an ninh, trật tự.

Trung tá Hồ Xuân Long – Phó trưởng Công an phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cho biết: “Đối với công tác trực thì chúng tôi đã quán triệt đến CBCS là phải hi sinh quyền lợi riêng tư để giữ vững ANTT, cho nhân dân đón tết an lành, hạnh phúc. Những ngày Tết bà con nhân dân tụ tập đông nên công an phường cũng đã triển khai các lực lượng tuần tra, nhắc nhở bà con đảm bảo giản cách phòng chống dịch Covid-19”.

Các lực lượng, như: Cảnh sát cơ động; Cảnh sát giao thông; Cảnh sát PCCC và CNCH; Đội Cảnh sát 113 và Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý tin báo liên quan đến an ninh trật tự.

Những ngày đầu năm mới, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm, tuy nhiên tình trạng người điều khiển phương tiện uống rượu, bia tăng cao. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh thiếu niên lợi dụng dịp Tết để điều khiển phương tiện chạy lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến giao thông xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm.

Anh Phạm Văn Tuấn – Người tham gia giao thông nói: “Để những ngày đầu xuân năm mới không xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc tôi nghĩ bản thân tôi cũng như những người tham gia giao thông cần nêu cao ý thức chap hành tốt luật giao thông đường bộ. Qua đó, vừa đảm bảo an toàn cho mọi người, giữ bình yên cho gia đình”.

Thời điểm này, những cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát 113, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến phố nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Đồng thời, tiếp nhận tin báo và điều động lực lượng đến hiện trường xử lý các vụ việc một cách nhanh nhất.

Đại úy Lê Thanh Bình – Cán bộ Đội Cảnh sát 113, Phòng QLHC về TTXH, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với CBCS đơn vị, vừa thay phiên trực nhận tin báo, chúng tôi vừa tiến hành tuần tra tập trung xử lý tình trạng thanh thiếu niên uống rượu, bia say gây rối và chạy xe lạng lách đánh võng trên đường ảnh hưởng đến ANTT”.

Đảm bảo ANTT cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết trong yên vui, hạnh phúc là quyết tâm, mệnh lệnh từ trái tim của những chiến sỹ Công an trên tuyến đầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; các anh nguyện gác niềm vui đoàn tụ cùng gia đình vì bình yên cuộc sống./.

Hữu Trường – Lê Ánh (Phòng PX03 Công an tỉnh)

Lượt xem: 3