Xây dựng thương hiệu – Bệ phóng để “cất cánh” nông sản Gia Lai

Thương hiệu được coi là yếu tố “sống còn” của nông sản Việt Nam trong nền kinh tế hội nhập sâu rộng, bởi đó là nền tảng để xác định rõ nguồn gốc và duy trì, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng. Xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực để xây dựng thương hiệu một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực và bước đầu gặt hái kết quả đáng phấn khởi. Trong đó, vào cuối năm 2019, Gia Lai đón nhận tin vui khi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu đối với Rau An Khê và Gạo Phú Thiện. Đây được xem là yếu tố pháp lý quan trọng, là bệ phóng giúp 2 mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh có thêm nhiều bước phát triển mới.

Tận dụng sự ưu đãi của thiên nhiên cũng như nguồn thủy lợi dồi dào từ công trình đại thủy nông Ayun Hạ, Phú Thiện từ lâu đã nổi danh là vựa lúa của Gia Lai và khu vực Tây Nguyên với diện tích trên 6.000 ha, năng suất bình quân đạt 90.000 tấn lúa/năm. Nhằm nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế của loại cây trồng chủ lực này, huyện Phú Thiện đã triển khai chiến lược xây dựng thương hiệu gạo, trong đó, giải pháp then chốt là xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 24 cánh đồng lúa lớn một giống với tổng diện tích 1.200 ha. Hàng năm, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng ngàn tấn gạo chất lượng cao. Hướng đi đúng đắn này đã bước đầu đã gặt hái được “quả ngọt” khi vào cuối năm 2019, gạo Phú Thiện đã được Cục SHTT cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Được Cục SHTT cấp chứng nhận nhãn hiệu là việc hết sức ý nghĩa đối với sản xuất nông nghiệp của huyện. Đây là một trong những điều kiện để chứng minh lúa gạo là thế mạnh của huyện để giới thiệu đến thị trường trong và ngoài tỉnh”.

Hành trình xây dựng thương hiệu lúa gạo Phú Thiện đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người nông dân. Trong đó phải kể đến vai trò của đồng bào DTTS trong nỗ lực xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống. Hiệu quả kinh tế được nâng cao một cách rõ rệt là một trong những động lực để bà con tiếp tục đồng hành cùng với địa phương để tận dụng cơ hội thuận lợi được mở ra từ “tấm vé thông hành” vừa được cấp.

Chị Rmah H’Vui – Làng Rbai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai chia sẻ: “Trước đây bà con sản xuất nhỏ lẻ, chỉ trồng các loại giống cũ nên năng suất rất thấp. Nhưng mà từ khi được xã vận động đưa các giống lúa mới vào sản xuất như là LH12, TRB 225, OM 4900 thì năng suất tăng lên đáng kể. Bà con sẽ tiếp tục trồng các giống lúa này để có thể nâng cao thu nhập hơn nữa”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Hiện nay thị trường tiêu thụ của gạo Phú Thiện vẫn chưa tốt, chủ yếu là trong huyện, trong tỉnh thông qua thương lái nên trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đến liên kết thu mua, chế biến. Việc được cấp chứng nhận nhãn hiệu sẽ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, không chỉ trong tỉnh, trong cả nước mà còn hướng đến xuất khẩu”. Cũng bước vào năm mới 2020 với tràn đầy niềm tin và kỳ vọng như huyện Phú Thiện, bà con và chính quyền thị xã An Khê hết sức phấn khởi khi kết thúc năm 2019 khá viên mãn với việc sản phẩm chủ lực của địa phương là Rau được nhà nước bảo hộ nhãn hiệu Rau An Khê.

Ông Trần Anh Đình – Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ An Khê, Gia Lai nói: “Rau An Khê được cấp văn bằng bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận sẽ góp phần làm tăng giá trị sản phẩm 5 đến 10% so với trước, giúp chúng tôi mở rộng thị trường và tăng thu nhập. Từ nhãn hiệu này, người tiêu dùng sẽ truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ rau. Vì vậy chúng tôi thấy việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm là cần thiết trong bối cảnh thị trường tiêu thụ đang ngày càng khắt khe”.

Với diện tích trên 2,1 ngàn ha đất trồng rau với sản lượng hàng năm đạt trên 46.650 tấn, An Khê từ lâu đã trở thành vựa rau lớn không chỉ đáp ứng nhu cầu trong tỉnh mà còn mở rộng thị trường sang nhiều tỉnh thành khác như Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế… Việc được bảo hộ nhãn hiệu sẽ là cơ hội để địa phương hình thành những vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn với chất lượng cao. Cơ hội, triển vọng đã mở ra, việc còn lại chính là nỗ lực của địa phương, ngành chức năng và người dân cùng vào cuộc với những nhiệm vụ cụ thể để biến tiềm năng, lợi thế thành hiện thực.

Ông Phan Ngọc Thành – Giám đốc Trung tâm DVNN thị xã An Khê, Gia Lai cũng cho biết: “Thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến đóng góp và xây dựng hoàn chỉnh phương án thương mại hóa, kênh tiêu thụ rau cho An Khê, sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận để người dân nắm bắt và áp dụng”.

Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Giám đốc Sở KH&CN Gia Lai cho biết: “Trong năm 2019 tỉnh Gia Lai đón nhận nhiều tin vui khi Rau An Khê và Lúa gạo Phú Thiện được Cục SHTT cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu. Việc này đem lại nhiều lợi ích về tất cả các khía cạnh. Đối với người sản xuất sẽ giúp sản phẩm có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường, chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Với cộng đồng sẽ giúp phát triển nông nghiệp nông thôn, giúp người nông dân trong khu vực hưởng lợi chung từ nhãn hiệu tập thể. Với người tiêu dùng sẽ được chỉ dẫn bởi các dấu hiệu về khu vực địa lý được gắn trên sản phẩm. Yên tâm sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thực từ khu vực địa lý với chất lượng được kiểm soát”.

Gạo Phú Thiện, Rau An Khê đã có đủ tư cách pháp lý và niềm tin với người tiêu dùng để cạnh tranh trên thị trường. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để bà con nông dân đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra sản phẩm ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn của thị trường. Khi đó, thu nhập của người nông dân tại địa phương sẽ được nâng cao, giá trị gia tăng của sản phẩm được phát huy và thương hiệu “Gạo Phú Thiện”, “Rau An Khê” sẽ ngày càng vươn xa./.

