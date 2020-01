Gia Lai xử lý nghiêm xe khách nhồi nhét, chở quá số người quy định dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Xe khách chở quá số người quy định, nhồi nhét, chèn ép khách diễn ra khá phức tạp những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 khi mà nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Trước yêu cầu nhiệm vụ được giao, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vào cuộc quyết liệt, kiên quyết xử lý nghiêm các xe khách cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tận dụng thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong các ngày nghỉ Tết, những xe khách này hoạt động hết tần suất và nhồi nhét càng nhiều khách càng tốt để kiếm lời.

Chiếc xe này chạy tuyến cố định Bình Định – Gia Lai. Theo thiết kế, xe chỉ được phép chở 16 hành khách, nhưng tại thời điểm kiểm tra số hành khách trên xe lên tới 24 người. Vẫn biết việc chở quá số người quy định, nhồi nhét khách như thế này là nguy hiểm, song lái xe vẫn cố tình làm ngơ….

Anh Nguyễn Đức Thắng – Lái xe nói: “Do mấy đứa nhỏ đi Khu du lịch Đồng Xanh chơi này, chở rẻ lắm 20 đến 30 nghìn 1 người thôi, không có chở nhiều”.

Tình trạng xe khách chở quá số người quy định, nhồi nhét khách, phóng nhanh vượt ẩu để giành khách chủ yếu rơi vào các xe For Transit chạy tuyến Bình Định đi Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak và ngược lại.

Nhằm phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng, tuần tra khép kín địa bàn để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Trung tá Ngô Quốc Quân – Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Các trường hợp chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản và yêu cầu lái xe, chủ xe san khách để đảm bảo đúng lượng khách, sau đó mới cho phương tiện lưu thông”.

Việc tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các xe khách nhồi nhét, chở quá số người quy định sẽ tiếp tục được lực lượng chức năng quyết liệt triển khai thời gian tới. Khi phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng, Xuân Huy

