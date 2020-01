Để nhân dân yên vui đón Tết

Gác lại niềm vui bên gia đình, những ngày này, cán bộ chiến sỹ các đơn vị phản ứng nhanh của Công an tỉnh Gia Lai vẫn miệt mài, hăng say luyện tập, cũng như có mặt tại các điểm nóng về an ninh trật tự để đấu tranh với các loại tội phạm. Công việc dẫu có khó khăn vất vả, song đối với mỗi cán bộ chiến sỹ, niềm vui lớn nhất đó chính là được cống hiến, được trao sự tin yêu để giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết trong yên bình.