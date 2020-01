Công an Gia Lai huy động tối đa lực lượng đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hôm nay ngày 29 Tết, là ngày đầu tiên cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 kéo dài 7 ngày. Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo tinh thần Chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương huy động 100% quân số thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Việc làm này sẽ được duy trì thực hiện một cách đồng bộ trong suốt những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 29 Tết…., lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá lớn. Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ đó phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã thành lập nhiều tổ công tác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuần tra khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ghi nhận trong ngày hôm nay, rất nhiều người tham gia giao thông còn chủ quan, từ đó dẫn tới vi phạm lỗi tốc độ.

Anh Nguyễn Văn Ba – xã Tơ Tung, Kbang, Gia Lai chống chế: “Mình vi phạm chạy 69/60 , mình biết khi tham gia giao thông mà không tuân thủ quy định về tốc độ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông …nhưng do đang vội nên mới vậy”.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Huy động tối đa phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để mà đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, nhất là tập trung xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông”.

Để kiềm chế tai nạn giao thông, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng Công an tỉnh Gia Lai triển khai trong những ngày nghỉ Tết đó là xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ. Theo đó, Công an tỉnh Gia Lai sẽ huy động 100% lực lượng, thành lập các chốt kiểm tra lưu động, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Lực lượng Cảnh sát giao thông không nghỉ Tết và chúng tôi tập trung lực lượng xử lý lỗi về nồng độ cồn, nhất là vào các khung giờ cao điểm như buổi trưa, chiều và cả buổi tối. Rất mong là người dân trên địa bàn phối hợp với chúng tôi để thực hiện tốt nhiệm vụ, cũng như là người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Chúc cho người dân đi qua địa bàn cũng như người dân tại địa phương đón Tết, vui Xuân đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc”.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm được xem là việc làm cần thiết, từ đó góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, giúp người dân đón một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình./.

