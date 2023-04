Rụng tóc có thể liên quan đến sự thiếu hụt vitamin này

Rụng tóc là một mối quan tâm phổ biến ở mọi người. Có nhiều yếu tố góp phần tạo nên tình trạng này, 1 trong số đó là sự thiếu hụt vitamin và khoáng chất.

Vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một mái tóc khỏe mạnh. Dư thừa hay thiếu hụt chúng cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới sự phát triển của tóc.

Rụng tóc và vitamin

Chuyên gia cho biết sự thiếu hụt vitamin B12 và D3 là nguyên nhân chủ yếu gây ra rụng tóc. Vitamin 12 giúp các tế bào hồng cầu mang oxy đến, từ đó các nang tóc được tạo ra dễ dàng hơn. Khi lượng vitamin B12 không đủ, các nang tóc không tạo ra tóc mới, và vấn đề rụng tóc xuất hiện.

Sự thiếu hụt các vitamin khác như vitamin A, E và C cũng có thể góp phần gây rụng tóc. Dưới đây là vai trò của các loại vitamin này đối với sức khỏe của tóc:

• Vitamin A giúp sản xuất bã nhờn, một chất nhờn giúp giữ ẩm cho da đầu, giúp tóc không bị khô và dễ gãy.

• Vitamin E là một chất chống oxy hóa giúp cải thiện lưu thông máu đến da đầu và giúp mọc tóc.

• Đối với vitamin C, nó rất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, giúp hỗ trợ cấu trúc cho các nang tóc. Vitamin C có vai trò hấp thu sắt từ ruột. Vì vậy, cơ thể bạn cần vitamin C, đặc biệt là đối với chứng rụng tóc do thiếu sắt.

Thừa vitamin D và rụng tóc

Vitamin D là “vitamin ánh nắng”. Bởi vì vitamin này là thứ được cơ thể tạo ra khi da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, nó cũng được cung cấp thông qua thực phẩm lành mạnh và chất bổ sung. Chuyên gia nói rằng, Vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nang tóc và duy trì nang tóc khỏe mạnh. Tuy nhiên, bổ sung quá nhiều vitamin D có thể dẫn đến sự tích tụ canxi trong cơ thể, dẫn đến rụng tóc.

Đừng bỏ qua khoáng chất

Vitamin rất quan trọng đối với sức khỏe của tóc, nhưng đừng bỏ qua khoáng chất. Sắt, kẽm, selen và magiê là một số khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe của tóc. Trong khi selen tổng hợp các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các nang tóc khỏi bị hư hại, thì magie cần thiết cho quá trình tổng hợp protein, rất quan trọng cho sự phát triển của tóc. Thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu, có thể gây rụng tóc do giảm cung cấp oxy cho các nang tóc. Một sự thiếu hụt khoáng chất khác trong chế độ ăn chay là Kẽm vì nó giúp sản xuất và sửa chữa tế bào tóc, và sự thiếu hụt kẽm có thể dẫn đến tóc mỏng và rụng.

Mẹo trị rụng tóc do thiếu vitamin, khoáng chất

Chuyên gia cho biết xét nghiệm máu là một trong những việc cần làm đầu tiên để biết nguyên nhân thực sự gây rụng tóc. Trên cơ sở đó, việc bổ sung vitamin hay khoáng chất gì sẽ được khuyến nghị. Tránh việc tự chẩn đoán và điều trị, bởi bổ sung quá nhiều vitamin và khoáng chất có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể./.