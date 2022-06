Những lý do khiến bạn đi tiểu nhiều

Việc phải liên tục đi vệ sinh và đi tiểu là một nỗi khó chịu chung mà nhiều người lớn phải vật lộn với mỗi ngày.

Cho dù là vào ban ngày ở cơ quan hay ở nhà vào ban đêm khi bạn đã đi ngủ, thì tình trạng đi tiểu thường xuyên có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu bạn thuộc trường hợp này và có thắc mắc về lý do tại sao bạn đi tiểu nhiều như vậy, thì bài viết này là dành cho bạn. Chúng ta sẽ khám phá những nguyên nhân phổ biến gây đi tiểu thường xuyên, cách một số loại thuốc làm tăng số lần đi tiểu của bạn và những gì bạn có thể làm để hạn chế đi tiểu thường xuyên vào ban đêm.

Bạn nên đi tiểu bao nhiêu lần một ngày?

Nước tiểu chảy ra ngoài liên quan đến lượng chất lỏng. Trung bình, sáu đến tám lần đi vệ sinh là bình thường. Con số này có thể thay đổi đối với những người uống nhiều nước hơn – đi tiểu 10 lần có thể là bình thường đối với họ. Nó cũng có thể thấp hơn đối với những người không tiêu thụ nhiều chất lỏng.

Đối với những người uống trà hoặc cà phê, bạn có thể thấy mình đi tiểu thường xuyên hơn do caffeine. Caffeine hoạt động như một chất lợi tiểu, khuyến khích thận của bạn loại bỏ nhiều nước hơn qua nước tiểu.

Cũng cần lưu ý rằng bàng quang của mỗi người là khác nhau. Nói chung, bàng quang có thể chứa từ 1 ½ đến 2 ½ cốc nước tiểu. Sự khác biệt giữa lượng nước tiểu có thể khiến bạn phải đi vệ sinh nhiều hơn.

(Ảnh: LittleThings)

Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng đi tiểu nhiều lần?

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến hơn gây ra tình trạng đi tiểu thường xuyên. Mặc dù một số nguyên nhân này là do hành vi, nhưng bạn nên liên hệ với bác sĩ để xác định xem liệu có phải một vấn đề y tế tiềm ẩn nào là thủ phạm hay không.

1. Bệnh tiểu đường: Những người mắc bệnh tiểu đường có nhiều glucose trong máu hơn bình thường. Cơ thể không thể hấp thụ lại lượng đường thừa này, vì vậy nó sẽ trở thành chất thải trong nước tiểu của bạn. Trong quá trình này, glucose hút nhiều nước hơn, cuối cùng làm tăng lượng nước tiểu. Sau đó, một chu kỳ xuất hiện – bạn càng đi tiểu nhiều, bạn càng mất nước, khiến bạn uống nhiều nước hơn.

2. Các yếu tố kích thích do chế độ ăn uống: Thực phẩm có caffein (cà phê, trà, sô cô la) cùng với thức ăn cay, thực phẩm có tính axit nhất định và thực phẩm có chất làm ngọt nhân tạo đều có thể hoạt động như chất kích thích bàng quang khiến bạn đi tiểu nhiều hơn.

3. Phì đại tuyến tiền liệt: Tuyến có kích thước bằng quả bóng gôn này có thể trở nên to ra và chèn ép lên niệu đạo. Áp lực làm gián đoạn dòng chảy của nước tiểu và có thể khiến bàng quang co lại ngay cả khi nó chưa đầy.

4. Sản xuất hormone: Hầu hết mọi người đều ngủ qua đêm mà không cần phải sử dụng phòng tắm do hormone chống bài niệu (ADH), một chất hóa học hạn chế lượng nước do thận thải ra để cô đặc nước tiểu. Mức ADH thấp hơn có thể dẫn đến sản xuất nhiều nước tiểu hơn và do đó, nhiều lần đi vệ sinh hơn.

5. Viêm bàng quang kẽ: Tình trạng này là do thành bàng quang bị viêm, khiến bàng quang căng cứng không thể chứa được nhiều nước tiểu.

6. Sỏi thận: Khi sỏi thận di chuyển đến đường tiết niệu dưới gần bàng quang của bạn, chúng có thể tạo ra áp lực khiến bạn đi tiểu nhiều lần.

7. Thuốc: Một số loại thuốc có thể làm thư giãn bàng quang, gây co thắt bàng quang hoặc dẫn đến thận sản xuất quá nhiều chất lỏng, tất cả đều là nguyên nhân gây đi tiểu thường xuyên. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc kê đơn hoặc không kê đơn nào có thể khiến bạn đi tiểu nhiều hơn nếu bạn đến xin tư vấn nhé.

8. Bàng quang hoạt động quá mức: Như tên cho thấy, bàng quang co bóp ngay cả khi nó không đầy. Điều này khiến bạn phải làm rỗng bàng quang thường xuyên hơn bình thường.

(Ảnh: Bebê Abril)

9. Mang thai: Giữa chất lỏng dư thừa và vị trí của thai nhi trên bàng quang, phụ nữ thường sử dụng phòng tắm nhiều hơn khi mang thai. Những chuyến đi này có thể thường xuyên hơn trong tam cá nguyệt thứ nhất và thứ ba – trong tam cá nguyệt thứ hai, vị trí của tử cung sẽ tạo áp lực lên bàng quang.

10. Đột quỵ: Bàng quang của bạn dựa vào cả cơ và dây thần kinh để giữ và thải nước tiểu. Sau một cơn đột quỵ, các chất dẫn truyền thần kinh báo cho bàng quang biết khi nào nên làm trống có thể bị hỏng.

11. Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI): Loại nhiễm trùng này có thể ảnh hưởng đến thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Viêm nhiễm do nhiễm trùng tiểu gây ra sưng và viêm các mô của đường tiết niệu.

Ngoài việc đi tiểu thường xuyên, mọi người cũng có thể bị đa niệu, một tình trạng mà bạn sản xuất quá nhiều lượng nước tiểu (hơn 3.000 mL một ngày hoặc khoảng 13 cốc). Đa niệu xảy ra khi thận lọc quá nhiều nước, hoặc do tăng thể tích (uống rượu hoặc thừa nước) hoặc một tình trạng bệnh lý như tiểu đường.

Theo VTV

