Những kiểu nghỉ ngơi bạn cần quan tâm

Có lẽ tất cả chúng ta đều đã từng ngã trên ghế dài hoặc đi ngủ vào giờ ăn tối sau một ngày vất vả, hoặc một tuần vất vả. Ngoài mệt mỏi, bạn cảm thấy kiệt sức.

Thường thì cảm giác đó vẫn còn vào sáng hôm sau. Bạn đã ngủ, nhưng bạn vẫn chưa hồi phục. Bạn cần nghỉ ngơi.

Tại sao ngủ không đủ giấc?

Hầu hết thời gian, khi cảm thấy kiệt sức, chúng ta cố gắng bù đắp bằng cách ngủ nhiều hơn. Và điều đó có ý nghĩa – xét cho cùng, hầu hết chúng ta đều không đạt được giấc ngủ gần từ bảy đến chín giờ mỗi đêm theo khuyến nghị. Nhưng bạn sẽ làm gì khi bạn vẫn cảm thấy kiệt sức ngay cả khi bạn đã ngủ nhiều hơn?

Theo Tiến sĩ Saundra Dalton-Smith, M.D., giấc ngủ không phải là hình thức nghỉ ngơi duy nhất mà chúng ta cần. Trong bài nói chuyện đầy tính lan truyền của mình, cô khẳng định rằng có nhiều kiểu nghỉ ngơi khác nhau. Trên thực tế, có 7 kiểu nghỉ ngơi không hoàn thành chỉ bằng cách ngủ. Như cô nói: “Nghỉ ngơi là liệu pháp thay thế ít được sử dụng nhất, không có hóa chất, an toàn và hiệu quả nhất hiện có cho chúng tôi”.

(Ảnh: Huffingtonpost)

Tại sao nghỉ ngơi nên được ưu tiên trong cuộc sống của bạn

Tất cả chúng ta đều có khả năng vượt qua kiệt sức để đáp ứng thời hạn khẩn cấp hoặc hoàn thành một dự án, nhưng đó không phải là một chiến lược dài hạn. Giống như các cơ trong cơ thể, tâm trí của bạn trở nên mệt mỏi sau khi nỗ lực cực độ. Trong một số nghiên cứu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc cố gắng kiểm soát bản thân thực sự cần một lượng lớn glucose. Điều đó có nghĩa là bạn cần bổ sung sau khi nỗ lực tinh thần giống như cách bạn cần sau khi nỗ lực thể chất.

Bộ não của bạn không được thiết kế để hoạt động hiệu quả liên tục. Trên thực tế, bộ não hoạt động hiệu quả nhất khi nó được phép di chuyển giữa các giai đoạn tập trung và không tập trung (phương pháp Pomodoro, có ai không?). Đó là bởi vì, trong thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và thư giãn, não có thể củng cố ký ức, kết tinh quá trình học tập và làm việc để giải quyết vấn đề.

Tập trung chú ý sử dụng khoảng 5% năng lượng của cơ thể, trong khi nghỉ ngơi – chính thức được gọi là mạng chế độ mặc định (DMN) – sử dụng khoảng 20% ​​năng lượng của cơ thể.

Mặc dù điều đó có vẻ trái ngược với trực giác, nhưng thời gian nghỉ ngơi thực sự giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Alex Soojung-Kim Pang, một nhà tư vấn và nhà nghiên cứu ở Thung lũng Silicon, mô tả sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi trong cuốn sách của mình – “Rest: Why You Get More Done When You Work Less”. Anh nói: “Nghỉ ngơi không phải là hoạt động còn sót lại. Làm việc và nghỉ ngơi thực sự là đối tác của nhau. Chúng giống như các phần khác nhau của một làn sóng. Bạn không thể có mức cao mà không có mức thấp. Bạn càng nghỉ ngơi tốt, bạn sẽ càng làm việc tốt hơn”.

Thật khó để dành thời gian để đi ngủ. Vậy làm cách nào để bạn dành thời gian cho bảy kiểu nghỉ ngơi khác nhau cần thiết? Dưới đây là tổng quan về các kiểu nghỉ ngơi của Dalton-Smith và cách kết hợp chúng vào cuộc sống của bạn.

(Ảnh: Active.com)

Nghỉ ngơi sáng tạo

Nếu bạn đã từng cảm thấy như mình không có những ý tưởng hay, thì bạn đã trải qua cảm giác bị vắt kiệt sức sáng tạo. Và nếu bạn đã từng trải qua cảm giác đó, bạn biết rằng nỗ lực vượt qua không phải lúc nào cũng hiệu quả. Mọi người đặc biệt dễ mắc phải điều này khi sự nghiệp của họ bị chồng chéo khi làm những gì họ yêu thích, vì “nền kinh tế phụ” đã trở thành câu trả lời duy nhất cho sự bất ổn kinh tế.

Các cách để nghỉ ngơi sáng tạo: 1. Hòa mình vào thiên nhiên. Đi bộ qua công viên, dọc theo bãi biển hoặc đi bộ đường dài. 2. Làm điều gì đó chỉ để giải trí. Bạn sẽ kiếm được gì nếu không phải bán hoặc chia sẻ nó? 3. Đắm mình trong sự sáng tạo của người khác. Ghé thăm viện bảo tàng hoặc gặp gỡ những người bạn truyền cảm hứng cho bạn.

(Ảnh: www.bajkowyzakatek.pl)

Nghỉ ngơi tinh thần

Cảm thấy mất tập trung, choáng ngợp hoặc bạn không thể tập trung? Bạn có thể cần một chút nghỉ ngơi tinh thần. Khi tinh thần kiệt quệ, bạn có thể cảm thấy như não bị đặc quánh hoặc giống như mọi nhiệm vụ cần nỗ lực gấp đôi để hoàn thành.

Nghỉ ngơi tinh thần cho phép bạn ngắt kết nối với các nhu cầu nhận thức và cho phép bộ não của bạn chuyển sang mạng chế độ mặc định đó. Đối với những người làm công việc liên quan đến thông tin hoặc những người dành nhiều thời gian trên máy tính, kiểu nghỉ ngơi này có thể đặc biệt hữu ích.

Các cách để tinh thần được nghỉ ngơi: 1. Nghỉ giải lao ngắn trong ngày. Đặt hẹn giờ để nhắc bản thân bước ra xa và hít thở sâu. 2. Tạo khoảng trống trong não bằng cách viết ra giấy ghi nhớ hoặc nhật ký. 3. Cho bản thân thêm thời gian để ngắt kết nối. Đặt các thiết bị của bạn đi một giờ trước khi đi ngủ và để thêm một hoặc hai ngày khi bắt đầu hoặc kết thúc kỳ nghỉ để giải nén.

Nghỉ ngơi thể chất



Có lẽ dễ dàng nhất để biết liệu bạn có đang thiếu thời gian nghỉ ngơi hay không – cơ thể sẽ thông báo cho bạn biết bạn đang bị đau hay ngủ không đủ giấc. Nghỉ ngơi thể chất có thể thụ động hoặc chủ động. Nghỉ ngơi thụ động có nghĩa là dành thời gian cho giấc ngủ, bao gồm cả giấc ngủ ngắn. Mặt khác, nghỉ ngơi tích cực là bất kỳ hoạt động nào giúp cải thiện thể chất của bạn, chẳng hạn như xoa bóp, tập thể dục, kéo căng hoặc yoga. Tận dụng cả hai hình thức nghỉ ngơi sẽ tạo ra sự khác biệt lớn nhất về mức năng lượng thể chất của bạn.

(Ảnh: www.openfit.com)

Các cách để được nghỉ ngơi thể chất: 1. Ngủ một giấc! Sử dụng ứng dụng hoặc công cụ theo dõi thể dục để theo dõi lịch trình và chất lượng giấc ngủ của bạn. 2. Kết hợp tập thể dục nhẹ vào thói quen của bạn ít nhất ba lần một tuần. 3. Lên kế hoạch thời gian cho các liệu pháp chăm sóc bản thân chuyên nghiệp như mát-xa, chăm sóc thần kinh cột sống và châm cứu.

Tạm nghỉ ngơi với xã hội

Thèm một chút thời gian riêng cho bản thân, đó có lẽ là bạn đang cần “nghỉ chơi” với xã hội một chút. Mỗi người có nhiều mối quan hệ khác nhau trong cuộc sống – các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và người quen. Quản lý năng lượng của bạn là tìm kiếm sự cân bằng phù hợp giữa các mối quan hệ, điều đó đôi khi khiến bạn kiệt quệ. Cố gắng không đánh giá sự cân bằng của bạn bằng những gì người khác đang làm vì tất cả chúng ta đều có những nhu cầu và sở thích xã hội khác nhau. Tiếp cận với những người khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân và cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho họ.

Các cách để được nghỉ ngơi với xã hội: 1. Nói không. Nếu bạn cảm thấy cạn kiệt, hãy từ chối một hoặc hai lời mời và nạp năng lượng tại nhà. 2. Thay đổi mục tiêu ra ngoài của bạn. Nếu bạn thường ra ngoài ăn tối và uống rượu, hãy thử gặp mặt để tham gia một lớp tập thể dục hoặc vẽ và nhâm nhi. 3. Đừng làm nhiều việc khi bạn đang dành thời gian cho bạn bè. Để thiết bị của bạn trong túi hoặc giới hạn quy mô của nhóm mà bạn đang đi chơi cùng.

Nghỉ ngơi về cảm xúc

Biết nói “có” với việc nghỉ giải lao và nói “không” khi cảm thấy cạn kiệt

Trong thời gian căng thẳng tột độ, việc cáu kỉnh hoặc quá khích là điều không hiếm gặp. Khi chúng ta bị đánh thuế về mặt cảm xúc, các tác động có xu hướng nhanh chóng lan sang các lĩnh vực khác trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta gặp khó khăn trong việc tập trung và làm việc không hiệu quả khi cảm xúc của chúng ta không ở trạng thái tốt nhất.

(Ảnh: jedfoundation.org)

Cảm xúc nghỉ ngơi có xu hướng thiết lập các ranh giới hiệu quả. Khi bạn cảm thấy kiệt quệ về mặt cảm xúc, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã nói “có” với điều gì đó đáng lẽ phải là “không”.

Cách để nghỉ ngơi cho cảm xúc: 1. Nói có với việc nghỉ giải lao. Cho bản thân không gian để xem xét những gì bạn có thể xử lý bằng cách yêu cầu thời gian để xem xét các yêu cầu trước khi bạn đồng ý với chúng. 2. Chia sẻ cảm giác của bạn trong một không gian an toàn. Tâm sự với một người bạn hoặc viết ra cảm xúc của bạn trong nhật ký. 4. Phát triển khả năng ngồi bằng cách thực hành chánh niệm. Theo VTV

