Những bí quyết giúp tóc mọc dày tự nhiên

Có rất nhiều cách giúp tóc mọc nhanh và dày hơn. Dưới đây là những phương pháo đơn giản và dễ dàng thực hiện nhất tại nhà.

Tăng protein trong chế độ ăn

Nghiên cứu chỉ ra rằng, những người không ăn thịt có nguy cơ cao bị thiếu kẽm, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc rụng tóc. Nguyên nhân là do protein giúp cơ thể tận dụng tối đa chất dinh dưỡng thiết yếu này. Do đó, nếu bạn muốn tóc mọc dày hơn, hãy tăng protein trong khẩu phần ăn mỗi ngày của mình. Đối với những người ăn chay, bạn cần tiêu thụ gấp đôi lượng kẽm so với người bình thường.

Sử dụng các sản phẩm dầu gội dịu nhẹ

Chúng ta thông thường sẽ thích những loại dầu gội có thể tạo bọt tốt, tuy nhiên nếu bạn muốn một mái tóc dày, bạn nên chú ý kĩ hơn vào thành phần của các loại dầu gội. Cụ thể, các loại dầu gội chứa sulfate sẽ không có lợi cho bạn, đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm và tóc mỏng.

Thực tế, các loại dầu gội này có hiệu quả cao trong việc loại bỏ bụi bẩn nhưng chất sulfate trong đó cũng có thể lấy đi các lớp dàu tự nhiên của tóc. Lớp dầu này là thứ cần thiết để duy trì sự khỏe mạnh cho tóc của bạn.

Tránh xa các dụng cụ tạo kiểu tóc

Những dụng cụ giúp tạo kiểu tóc bằng nhiệt cao có thể gây hư tổn cho mái tóc của bạn. Khi đặt nhiệt trực tiếp lên mái tóc, nó sẽ tạp ra các lỗ nhỏ trên lớp bảo vệ của tóc, điều này có thể làm hỏng các lọn tóc và dẫn đến gãy rụng. Thậm chí, việc sử dụng máy sấy tóc sau mỗi lần gội cũng là nguyên nhân khiến tóc bạn yếu đi và không thể mọc dày tự nhiên được nữa.

Chăm sóc kĩ phần da đầu

Các tuyến trên da đầu sản xuất bã nhờn tích tụ theo thời gian, việc chỉ sử dụng dầu gội đầu là không đủ để loại bỏ những bã nhờn này. Do đó, bạn gần sử dụng loại tẩy tế bào chết cho da đầu nhằm giúp da đầu được khỏe mạnh, điều này cũng kích thích tóc mọc nhanh và khỏe hơn trước.

Không lạm dụng dầu gội khô

Khi không có thời gian để gội đầu, các cô gái thường sử dụng dầu gội khô nhằm giúp tóc trở nên sạch hơn một cách nhanh chóng. Thực tế, sản phẩm dầu gội khô hoàn toàn an toàn để sử dụng mọi lúc nhưng việc sử dụng quá thường xuyên cũng là điều không nên làm. Dầu gội khô không thể thay thế dầu gội thông thường, đặc biệt là có thể gây hại cho các lọn tóc của bạn, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nang lông đầu và thậm chí là gây ra rụng tóc.

Bổ sung vitamin C

Vitamin C luôn được biết đến với nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, một trong những tác dụng chính là củng cố mái tóc và giúp tóc mọc dày hơn. Nguyên nhân là do vitamin C rất quan trọng trong việc sản xuất collagen trong cơ thể, điều này cũng giúp ngăn ngừa tóc gãy rụng, thậm chí có thể giúp giữ cho màu tóc không bị bạc sớm.

Hầu hết chúng ta đều biết nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời đến từ các loại quả như cam, quýt, dâu tây thế nhưng ít ai biết rằng vitamin C cũng có rất nhiều trong các loại rau như súp lơ, cải xoăn.

Theo VTV

