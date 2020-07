Mách bạn chế độ ăn giảm 50% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2

Một chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây có thể giúp giảm tới một nửa nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.

Các nhà khoa học trên khắp châu Âu đã tiến hành nghiên cứu đối với 9.754 người trưởng thành mắc tiểu đường tuýp 2 và 13.662 người có sức khỏe bình thường tại 8 quốc gia châu Âu. Những người tham gia đã được xét nghiệm huyết thanh để đánh giá hàm lượng vitamin C và carotenoid (một dạng sắc tố hữu cơ có tự nhiên trong các loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc). Họ cũng phải báo cáo thường xuyên lượng trái cây và rau xanh dung nạp hàng ngày vào cơ thể.

(Ảnh minh họa)

Sau khi xem xét các yếu tố nguy cơ khác có thể dẫn tới bệnh tiểu đường, các nhà khoa học nhận thấy, hàm lượng vitamin C và carotenoid trong máu có liên quan tới nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2. Cụ thể, ở những người có hàm lượng vitamin C và carotenoid cao nhất, nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 có thể giảm tới 50% so với những người có hàm lượng thấp nhất.

Các nhà khoa học cũng tính toán rằng, đối với 66 gram trái cây và rau xanh bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày, nguy cơ mắc tiểu đường Tuýp 2 có thể giảm 25%. Những kết quả nghiên cứu này cho thấy, việc tăng cường tiêu thụ trái cây và rau xanh, dù với lượng nhỏ, cũng sẽ giúp bảo vệ bạn chống lại một căn bệnh đang ngày càng trở nên phố biến trong xã hội hiện đại ngày nay./.

Theo VOV

