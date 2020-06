Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi di căn lên não

Các nhà khoa học tại trường Đại học Y khoa Wake Forest (Mỹ) đã phát hiện, nicotine có khả năng “hỗ trợ” sự xâm lấn của các tế bào ung thư phổi lên não.

Thông tin được đăng tải trong bài báo khoa học được công bố trên tạp chí Journal of Experimental Medicine, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu trên 281 bệnh nhân ung thư phổi và phát hiện: Tỷ lệ mắc ung thư di căn lên não cao hơn đáng kể ở những bệnh nhân hút thuốc lá.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do nicotine – một hợp chất có nhiều trong thuốc lá – đã làm tăng nguy cơ di căn ung thư phổi lên não, bằng cách biến đổi chức năng của microglia (một loại tế bào miễn dịch trong não) từ “chống lại” trở thành “hỗ trợ” sự xâm lấn của khối u khi vượt qua hàng rào máu não. Đó là chưa kể việc khói thuốc lá làm giảm chức năng phổi và gây khó thở do phù nề đường thở, tích tụ chất nhầy trong phổi. Đặc biệt, những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 22 lần so với những người không hút thuốc.

Các nhà khoa học cho biết hiện phương pháp điều trị duy nhất cho căn bệnh nguy hiểm này là xạ trị. Họ sẽ cần tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu, để tìm ra các phương pháp chữa trị hiệu quả hơn, dựa trên việc chặn đứng các tác động của nicotine lên khối u.

Thuốc lá giết chết 8 triệu người mỗi năm, trong đó có một triệu nạn nhân vô tội do hút thuốc lá thụ động.

Theo VOV

Lượt xem: