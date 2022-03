Học ngay bí quyết của người Nhật giúp khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ

Dưới đây là những thói quen của người Nhật Bản giúp họ sống khỏe mạnh và lâu hơn.

Sử dụng khẩu phần ăn nhỏ hơn

Người Nhật Bản tin rằng khẩu phần ăn nhỏ hơn cũng giúp cho việc ăn uống trở nên từ tốn hơn. Những khẩu phần ăn nhỏ sẽ giúp bạn hiểu rõ liệu cơ thể mình đã đủ no hay chưa. Ngoài ra, những đĩa thức ăn nhỏ giúp bạn không ăn quá nhiều, từ đó giúp duy trì mức cân nặng hợp lý.

Chỉ ăn đến khi no 80%

Thực tế, phải mất khoảng 20 phút kể từ khi bắt đầu ăn thì não của bạn mới gửi tín hiệu no. Như vậy, người Nhật giữ thói quen không ăn quá nhanh và chỉ ăn cho đến khi no 80%. Điều này giúp cơ thể không bị quá no và trở nên nặng nề sau khi xong bữa.

Duy trì chế độ 1 thìa dầu ăn và 0,9 gr muối mỗi ngày

Nagano là một trong những vùng lành mạnh nhất tại Nhật Bản. Tuổi thọ trung bình ở đây là 80-87 tuổi. Một cuộc khảo sát cho thấy người dân Nagano trung bình chỉ tiêu thụ 15gr muối mỗi ngày. Tuy vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng 15gr muối là quá nhiều và có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thay vào đó, bạn nên duy trì chế độ chỉ sử dụng 1 thìa dầu ăn và 0,9gr muối mỗi ngày.

Giữ thói quen đi bộ

Người Nhật Bản rất thích đi bộ, đây có thể coi là môn thể thao ưa thích của họ. Thay vì tập thể dục mỗi sáng, họ sẽ đi bộ mỗi ngày. Việc đi bộ vừa giúp bạn rèn luyện thân thể vừa là một cách để kết nối với những người xung quanh.

Ăn đậu hũ

Đậu hũ cũng là một món ăn phổ biến và quen thuộc trong chế độ ăn của người Nhật. Đậu hũ không chỉ đơn thuần là một món ăn chay mà còn giúp giữ cho làn da được đàn hồi, điều này giúp bạn trông trẻ hơn. Ngoài ra, đậu hũ cũng giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư, duy trì mức cân nặng hợp lý.

Tắm nước nóng

Việc tắm nước nóng không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn vô cùng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một lưu ý chính là bạn nên sử dụng các loại tinh dầu cho da và tránh tắm nước quá nóng hoặc quá lâu. Theo các chuyên gia, nhiệt độ lý tưởng để xông hơi chính là nhiệt độ bằng với cơ thể của bạn.

Theo VTV

