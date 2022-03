Dầu dừa có tốt cho sức khỏe không?

Dầu dừa được yêu thích bởi bộ chế độ ăn kiêng Paleo và Keto và được nhiều người chào mời vì những lợi ích sức khỏe, từ làn da và mái tóc đẹp hơn đến giảm cân.

Dầu dừa đã trở thành xu hướng trong nhiều năm, và những người đam mê công nhận nó vì tất cả các lợi ích về sức khỏe và dinh dưỡng. Xem nhanh trên internet và bạn có thể dễ dàng hiểu lý do. Những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng ca ngợi dầu dừa như một thứ gì đó kỳ diệu: giảm mỡ bụng, ức chế sự thèm ăn, tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại chứng mất trí nhớ và làm sạch răng.

Ngược lại, dầu dừa đã được Karin Michels, giáo sư tại Harvard T.H. Chan School of Public Health, gọi là “chất độc tinh khiết”. Cô cảnh báo rằng dầu dừa có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch nhiều hơn mỡ lợn.

Thực tế là, đó là chất béo nguyên chất, theo nghĩa đen là chất béo 100%. Chín mươi phần trăm chất béo đó là chất béo bão hòa, đó là lý do tại sao dầu dừa đông đặc ở nhiệt độ phòng hoặc mát. Mayo Clinic nhắc chúng ta rằng Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ, do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ ban hành, khuyến nghị hạn chế chất béo bão hòa xuống dưới 10% calo mỗi ngày. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên duy trì dưới 7% lượng calo hàng ngày.

Tại sao? Chất béo bão hòa có xu hướng làm tăng mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) trong máu của bạn. Mức cholesterol cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Chất béo bão hòa (và không bão hòa) được tạo thành từ các phân tử nhỏ được gọi là axit béo. Trong số nhiều loại axit béo, ba loại có trong dầu dừa. Axit lauric chiếm gần một nửa. Hai loại khác, myristic và palmitic, tạo nên phần còn lại.

Cả ba đều làm tăng cholesterol LDL và HDL. HDL (lipoprotein mật độ cao) cholesterol được gọi là “cholesterol tốt”, bởi vì nó hấp thụ cholesterol thừa trong máu và mang đến gan, nơi nó được phân hủy và loại bỏ khỏi cơ thể. Cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), hay còn gọi là “cholesterol xấu”, có thể tích tụ trong thành mạch máu, khiến chúng trở nên hẹp hơn. Nếu cục máu đông bị kẹt trong lòng mạch bị hẹp, nó có thể gây ra đột quỵ hoặc đau tim.

Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đọc rằng dầu dừa là một “chất béo tốt”.

Dầu dừa được làm bằng cách ép thịt dừa khô hoặc tươi. Dầu từ dừa tươi được gọi là nguyên chất và dầu từ dừa khô (còn gọi là cùi dừa) được gọi là tinh luyện, mặc dù các điều khoản không được quy định. Dầu dừa không chứa cholesterol, một lượng nhỏ vitamin và khoáng chất và không có chất xơ. Nó chứa một lượng sterol thực vật có lợi, có thể giúp ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong cơ thể, nhưng lượng dầu dừa được tìm thấy trong một khẩu phần thông thường quá ít để có lợi cho sức khỏe.

Ngoài ra, nhiều tuyên bố về sức khỏe mà bạn có thể đã thấy đối với dầu dừa đề cập đến nghiên cứu sử dụng công thức đặc biệt của dầu dừa được làm từ 100% triglyceride chuỗi trung bình (MCTs), không phải loại dầu dừa thương mại có sẵn trên các kệ siêu thị.

MCT có cấu trúc hóa học ngắn hơn so với các loại chất béo khác, do đó, được cơ thể hấp thụ và sử dụng khá nhanh. Sau khi tiêu hóa, MCT sẽ đi đến gan, nơi chúng nhanh chóng được sử dụng để làm năng lượng. Lý thuyết là hình thức hấp thụ nhanh chóng này thúc đẩy cảm giác no và ngăn ngừa tích trữ chất béo.

Tất cả những điều đó dẫn đến kết luận rằng sử dụng dầu dừa điều độ có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Và có rất nhiều công dụng tuyệt vời đối với dầu dừa mà không liên quan đến việc ăn nó.

Theo VTV

