Ăn gì để tốt hơn cho sức khỏe khi trên 50 tuổi?

Các nhà nghiên cứu cho rằng những người lớn tuổi nên ăn nhiều Vitamin C, để có khối lượng cơ xương tốt nhất.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, những người trên 50 tuổi mất tới 1% khối lượng cơ xương mỗi năm và ảnh hưởng đến hơn 50 triệu người trên toàn thế giới. Kết quả nghiên cứu này rất quan trọng, vì về lâu dài, những người lớn tuổi có thể đối mặt với Hội chứng dễ bị tổn thương ở người già và các bệnh lý nghiêm trọng khác như chứng teo cơ người già, suy nhược cơ thể, tiểu đường loại 2… làm giảm chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người lớn tuổi hấp thụ nhiều Vitamin C – thường có trong trái cây họ cam quýt, quả mọng và rau – có khối lượng cơ xương tốt nhất.

Nhóm chuyên gia đã nghiên cứu dữ liệu từ hơn 13.000 người trong độ tuổi từ 42-82. Những người này tính toán khối lượng cơ xương của mình và phân tích lượng vitamin C hấp thụ từ thực phẩm trong 7 ngày. Họ cũng kiểm tra hàm lượng vitamin C trong máu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người có lượng Vitamin C cao nhất trong chế độ ăn uống hoặc trong máu, có khối lượng cơ xương ước tính lớn hơn so với những người có lượng vitamin C thấp.

Việc tiêu thụ Vitamin C có liên quan đến khối lượng cơ xương, nhưng cho đến nay, rất ít nghiên cứu tìm hiểu tầm quan trọng của việc bổ sung Vitamin C cho người lớn tuổi. Nhà nghiên cứu Ailsa Welch từ Đại học East Anglia cho biết, “ Kết quả nghiên cứu một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung Vitamin C trong chế độ ăn uống đối với sức khỏe cơ bắp ở người lớn tuổi, có thể rất hữu ích để ngăn ngừa mất cơ do tuổi tác”.

Điều quan trọng là Vitamin C có sẵn trong trái cây và rau quả, hoặc chất bổ sung, vì vậy việc cải thiện lượng vitamin này là tương đối đơn giản.

Nhóm nghiên cứu cũng khuyến cáo mọi người không nên ăn hay bổ sung với liều lượng quá nhiều. Ăn một loại trái cây họ cam quýt mỗi ngày và có thêm rau vào bữa ăn sẽ là đủ đối với mọi người./.

Theo VOV

