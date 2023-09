5 cách giúp trẻ phát triển chiều cao tự nhiên, ít tốn kém tại nhà

Tăng chiều cao cho trẻ tưởng khó nhưng lại rất dễ dàng. Với 5 cách đơn giản dưới đây, bố mẹ sẽ giúp con phát triển chiều cao một cách tự nhiên, ít tốn kém.

1. Tăng cường rau xanh

Rau xanh là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất. Vitamin C giúp hỗ trợ hình thành collagen – có nhiều trong mô liên kết của sụn và xương, đóng vai trò như một cấu trúc hỗ trợ khoáng xương. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy tác dụng chống oxy hóa của vitamin C có thể bảo vệ xương khỏi sự hư hại sớm.

Một số loại rau xanh cũng chứa nhiều canxi (thành phần chính trong xương) như súp lơ, rau dền, giá đỗ, cải thìa, cải xoăn, bó xôi…

Chế độ ăn cân bằng và đa dạng thực phẩm, có rau xanh, trái cây sẽ giúp bổ sung các vitamin và khoáng chất, tăng cường chất xơ để trẻ tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Nếu trẻ lười ăn rau, bố mẹ hãy thử đổi cách chế biến phù hợp sở thích của con!

2. Ăn đủ protein

Có một sự thật thú vị là khoảng 50% thành phần xương được tạo ra từ protein. Protein giúp duy trì xương, cơ, các mô, cơ quan, da và răng khỏe mạnh. Nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Đại học Connecticut (Mỹ) cho thấy, lượng protein thấp làm giảm khả năng hấp thu canxi, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ phát triển xương và chiều cao.

3. Rèn luyện thể dục thể thao

Một trong những việc không thể thiếu để tăng chiều cao cho trẻ là rèn luyện thể dục thể thao.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Bệnh viện Geneva (Thụy Sĩ) đã chỉ ra rằng, vận động làm tăng khối lượng xương trong các giai đoạn phát triển của trẻ, giúp trẻ tăng chiều cao. Đồng thời, vận động cũng cực kỳ hữu ích trong việc ngăn ngừa mất xương ở người lớn tuổi.

4. Tăng cường thực phẩm giàu canxi

Canxi vẫn luôn được biết đến là khoáng chất quan trọng nhất đối với chiều cao của trẻ. May mắn là canxi có rất nhiều trong các loại thực phẩm hằng ngày như tôm, cua, ốc, cá, trứng, hải sản, các loại đậu, rau xanh… Canxi trong thực phẩm là loại canxi an toàn nhất, có hoạt tính sinh học, dễ hấp thu nhất đối với cơ thể.

Một nghiên cứu kéo dài 10 năm do nhóm tác giả thuộc trường Đại học Bắc Carolina (Mỹ) đã chỉ ra, bổ sung canxi từ thực phẩm giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim tốt hơn 22% so với sử dụng chất bổ sung canxi.

5. Bổ sung đủ vitamin D3 và K2

Đây là 2 loại vitamin cực kỳ quan trọng với sự phát triển xương và chiều cao của trẻ. Vitamin D3 quyết định hiệu quả hấp thu canxi từ đồ ăn thức uống trẻ nhận được hàng ngày, vitamin K2 phối hợp cùng D3 đưa canxi đến đúng vị trí cần đến tại xương với hàm lượng chính xác. Từ đó làm tăng mật độ xương, khối lượng xương và giúp xương gia tăng về kích thước chiều dài, trẻ tăng chiều cao. Nếu thiếu 2 vitamin này, canxi sẽ không được hấp thu và chuyển hóa vào xương, khiến xương yếu, trẻ chậm tăng chiều cao, thấp còi.

