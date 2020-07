10 lợi ích của việc ăn xoài xanh bạn nên biết

Điều trị bệnh Scurvy: Scurvy là bệnh gây chảy máu lợi, nổi mẩn, bầm tím và suy nhược do thiếu vitamin C. Như đã nói, xoài xanh rất giàu vitamin C, do đó có thể hỗ trợ điều trị bệnh này./.

Theo VOV