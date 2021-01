Việt Nam tăng 7 bậc về tỷ lệ mắc ung thư

Việt Nam tăng 7 bậc trên bản đồ ung thư thế giới – một mức tăng chắc chắn không ai muốn đón nhận.

Theo số liệu cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc WHO vừa công bố, năm 2020, Việt Nam gia tăng cả về số ca mắc mới và tỷ lệ tử vong do ung thư. Với mức tăng này Việt Nam hiện xếp thứ 92 trên thế giới, tăng 7 bậc so với năm 2018.

Trong 2 năm qua, Việt Nam có gần 165.000 ca mắc mới ung thư, nhiều nhất là Ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày.

Đáng chú ý những quốc gia có tỷ lệ mắc mới ung thư cao nhất trong danh sách này đều là các nước phát triển, như Australia, New Zealand, Mỹ, Đan Mạch, Hà Lan.

Theo VTV

