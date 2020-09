Việt Nam nối lại một số đường bay quốc tế thường lệ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý khôi phục đường bay thương mại quốc tế thường lệ với Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Campuchia và Lào.

Ngày 15/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại cuộc họp bàn về khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số quốc gia.

Ngày 15/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại cuộc họp bàn về khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số quốc gia.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý từ ngày 15/9 khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ có chở khách giữa Việt Nam đi Quảng Châu, Taipei, Đài Loan (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc).

Các chuyến bay trên được thực hiện với tần suất không quá 2 chuyến/1 tuần cho mỗi bên và mỗi hãng bay, số lượng các chuyến bay sẽ xem xét tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế.

Những đường bay này Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại, đối với số người trên các chuyến bay, việc thu phí và các điều kiện nhập cảnh khác.

Điều kiện với khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Về đối tượng, điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại từ 6 địa bàn trên (không bao gồm người quá cảnh từ nước thứ ba) Phó Thủ tướng yêu cầu phải đáp ứng một số yêu cầu.

Đối với người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân, phải có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng ba ngày trước khi lên máy bay. Khi xuống sân bay hành khách được xét nghiệm RT-PCR và cách ly tại nhà công vụ của cơ quan đại diện hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý từ ngày 15/9 khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ có chở khách giữa Việt Nam đi Quảng Châu, Taipei, Đài Loan (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc).

Đối với người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế, thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam, phải có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay.

Sau khi xuống sân bay các đối tượng trên được xét nghiệm RT-PCR, cách ly tại nhà máy, trụ sở doanh nghiệp hoặc khách sạn, cơ sở lưu trú.

Điều kiện đối với người Việt Nam

Đối với người Việt Nam, phải có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng ba ngày trước khi lên máy bay. Khi xuống sân bay, được xét nghiệm RT-PCR và được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc tại các khách sạn, cơ sở lưu trú.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý xem xét rút ngắn thời gian cách ly (khoảng 5 ngày) cho các đối tượng nêu trên sau khi có kết quả RT-PCR hai lần âm tính. Sau đó cho phép được về tự cách ly, theo dõi giám sát y tế tại nhà, trụ sở doanh nghiệp, cơ quan theo quy định.

Các trường hợp quá cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh vào Việt Nam cũng phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định, trừ trường hợp đặc biệt theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với đối tượng quá cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh vào Việt Nam, Phó thủ tướng yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng dịch chặt chẽ, và được xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly.

Các trường hợp quá cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh vào Việt Nam cũng phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định, trừ trường hợp đặc biệt theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

“Đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới 14 ngày thực hiện theo quy định của Bộ Y tế…:, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ GTVT, Cục Hàng không chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao trao đổi, thống nhất với các đối tác trên (bao gồm các hãng hàng không) về đối tượng được nhập cảnh, quy trình nhập cảnh và những điều kiện của Việt Nam đối với người muốn nhập cảnh trước khi lên máy bay (kiểm tra thân nhiệt, cài đặt ứng dụng NCOV và khai báo y tế, giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2).

Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đơn giản hơn nữa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh, bảo đảm nhanh gọn, thuận tiện (trong vòng 3 ngày); Bộ Công an phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố nơi có người nhập cảnh tổ chức cách ly, giám sát đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh quy trình bán vé, trong đó yêu cầu cung cấp thông tin nhân thân và giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp, chỉ bán vé cho người đã có thị thực nhập cảnh.

Bộ Y tế khẩn trương chuẩn bị và triển khai việc xét nghiệm nhanh, phù hợp với yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và giảm đối tượng, thời gian cách ly tập trung.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, họp với các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương, doanh nghiệp liên quan về việc bố trí cơ sở cách ly thu phí đáp ứng yêu cầu của người nhập cảnh, không phân biệt người nước ngoài và người Việt Nam để bổ sung khả năng tiếp nhận trong nước, giảm tải cho các cơ sở cách ly của quân đội.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Giao thông Vận tải, Công an khẩn trương tổ chức tốt việc đưa công dân Việt Nam đi làm việc có hợp đồng ở một số địa bàn nêu trên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ./.

Chỉ bán vé cho người có thị thực nhập cảnh

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh quy trình bán vé. Trong đó, yêu cầu khách cung cấp thông tin nhân thân và giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp, chỉ bán vé cho người đã có thị thực nhập cảnh.

Thủ tục cách ly

Khách lên máy bay sẽ phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày, khi vào VN phải cách ly tập trung 5 – 7 ngày. Trong thời gian này, khách sẽ được xét nghiệm PCR 2 lần, nếu âm tính sẽ tiếp tục cách ly tại nhà hoặc doanh nghiệp, đơn vị đủ 14 ngày dưới sự giám sát của địa phương. Trường hợp khách có dấu hiệu nhiễm sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Các chi phí cách ly do người nhập cảnh (gồm cả người Việt Nam và nước ngoài) tự chi trả.

Theo VOV

Lượt xem: