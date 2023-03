Việc phòng cháy chữa cháy là nguy hiểm nhưng mang ý nghĩa lớn

Chiều 29/03, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tới làm việc với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công An).

Báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cho biết: Quý 1/2023 toàn quốc xảy ra 409 vụ cháy, làm chết 19 người, bị thương 11 người, so với quý 1 năm trước, tình hình cháy giảm cả 3 tiêu chí: số vụ cháy giảm 34 vụ, giảm 5 người chết giảm 14 người bị thương và giảm về tài sản thiệt hại. Những năm gần đây, theo thống kê trung bình mỗi năm xảy ra khoảng 30 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn những hạn chế về hạ tầng, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công tác phối hợp giữa lực lượng với các bộ ngành, địa phương còn hạn chế…

Phó Thủ tướng kiểm tra các thiết bị, phương tiện hỗ trợ PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công An Nguyễn Văn Long cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có nhiều đổi mới đạt được những kết quả quan trọng trong thực tiễn, nhất là 2 trụ cột phòng cháy và chữa cháy, trong đó lấy công tác phòng cháy là chính. Làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy và giảm thiệt hại về con người và tài sản.

“Bộ Công an đã chỉ đạo ráo riết, quyết liệt công an các địa phương phát động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy mà cụ thể là xây dựng phong trào, các mô hình các tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy. Cái này không chỉ có tác dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy mà còn trong đảm bảo an ninh trật tự. Bộ Công an cũng đang chỉ đạo về chủ trương là năm 2023 cố gắng vận động mỗi gia đình trang bị một bình phòng cháy chữa cháy.” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ, phòng cháy chữa cháy là công việc đặc trưng khó khăn, nguy hiểm, xảy ra bất kể thời điểm nào. Đây là công việc với ý nghĩa nhân văn lớn, đáng được biểu dương, chia sẻ. Lưu ý, khi kinh tế xã hội càng phát triển cùng với những biến đổi khí hậu, nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ ngày càng cao, thực trạng trang thiết bị phục vụ PCCC còn hạn chế, trong khi đó ngân sách còn khó khăn, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần tính tới giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy.

“Nhiệm vụ thì nhiều, mong các đồng chí có sự phối hợp các nguồn lực ngoài ngân sách, ví dụ như của các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, mình thuyết phục được họ thì họ cũng bỏ tiền ra họ mua xe chữa cháy cho lực lượng chữa cháy tại chỗ. Việc phối hợp của chúng ta ở các địa phương với các cơ quan chức năng khác ở các địa phương không phải lúc nào cũng tốt. Cái này các đồng chí tham mưu chúng tôi sẽ có chỉ đạo. Thứ hai là giải pháp huy động nguồn lực ngoài ngân sách, bởi vì nhu cầu chúng ta lớn vô cùng nhưng nếu chỉ trông chờ vào ngân sách thì cũng chừng mực lắm.” – Phó thủ tướng cho biết./.